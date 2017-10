El Sergas rindió hoy homenaje al paciente dos millones del Hospital Álvaro Cunqueiro. Se llama Mónica López, del Barco de Valdeorras, acudió a una consulta de revisión de Neurocirugía, después de que su jefe de servicio, Cesáreo Conde Alonso, la operara hace tres años. En referencia a la procedencia de la paciente, de fuera del área sanitaria viguesa, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, resaltó que "hoy cada vez más, en la sanidad gallega no hay fronteras". Preguntado por si el Chuvi recuperará la población desviada a Santiago, lo consideó un "viejo discurso" y recordó que con la nueva normativa "el ciudadano independientemente de donde viva va a tener la posibilidad de elegir el mejor centro, en las condiciones que elija, no solo de calidad, sino de tiempos de espera".

Con respecto a la denuncia del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra sobre la "falta de medios y personal" para atender una "noche complicada" con 18 partos, la semana pasada, en el Cunqueiro, el conselleiro aseguró que "se reforzará cualquier servicio siempre que se necesite", pero puso en duda que este sea el caso al sostener que igual que hay días con "picos", también "hay días sin nacimientos o con menos".

Por otra parte, Vázquez Almuiña lamenta que la CIG mantenga convocada la huelga para el jueves y el viernes de esta semana y resalta que ya han llegado a acuerdos con las demás centrales. "Estamos recuperando cosas que con la crisis quedaron paradas", asevera. "Es una pena que un sindicato no se una a los demás para avanzar en un planteamiento de discusión en despachos y no una movilización que entendemos que no está justificada", sostuvo.