La Policía Local de Vigo detuvo este fin de semana a dos hombre por supuestas agresiones a sus parejas. El primer altercado ocurrió en la tarde del sábado en Baixada a Santa Cristina, mientras que el segundo llegó en la madrugada del domingo cerca de Ronda de Don Bosco.

Una patrulla recibió un aviso de un particular el sábado a las 20.15 por un supuesto caso de violencia de género. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos se entrevistaron con la victima, quien les dijo encontrarse bien, no querer ser atendida por ningún servicio sanitario y no haber sido agredida por su marido. Además, aunque presentaba varios hematomas y arañazos en las piernas, aseguró que no tenían "nada que ver". Sin embargo, un testigo confirmó los golpes y los policías procedieron a detener al varón.

El otro caso ocurrió en Ronda de Don Bosco. Cuando los agentes llegaron a la zona se encontraron a una mujer llorando y denunció que su pareja la tiró y le golpeó la cabeza contra el suelo. Acto seguido, un varón indicó que llevaba cuatro años conviviendo con la mujer y que, tras varias discusiones anteriores, le había dado tres días para que abandonase la vivienda. También fue detenido.