Rande sopla las 40 velas con nueva figura

Rande está a punto de entrar en la cuarentena en su mejor momento: en los compases finales de sus obras de ampliación, que lo dotarán de dos nuevos carriles y refuerzos en los tirantes y cabezales, y con una intensidad de tráfico creciente. El próximo viernes 1 de diciembre, el emblemático viaducto, una de las insignias más reconocibles de la ría de Vigo y pieza clave de las comunicaciones en Galicia, soplará las 40 velas. Aunque la cinta de la inauguración con los fastos oficiales no se cortó hasta el mediodía del 7 de febrero de 1981, cuando se había finalizado el conjunto del tramo de autopista entre Vigo y Pontevedra, las constructoras encargadas de levantar al puente habían dado por terminadas las obras más de tres años antes: a principios de diciembre de 1977.

Ese día se puso punto y final a todo un reto de la ingeniería que había arrancado el 17 de diciembre de 1973, cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, dio el pistoletazo de salida a las obras con un acto en O Morrazo. Dos años después empezarían los trabajos para el acceso de la autopista a Vigo y el tramo que enlaza con Pontevedra y, ya en el 76, el trecho entre A Coruña y Santiago.

Entre 1973, cuando la primera perforadora se hendió en los márgenes de la ría, y principios de diciembre del año 77, momento en que las empresas dieron por finiquitada su labor, se acometió una obra que puso a prueba la ingeniería del momento. En el tablero que enlazaría Redondela con O Morrazo llegaron a trabajar de forma simultánea un centenar y medio de operarios sin pausa, 24 horas al día y 365 días al año. El objetivo: cumplir con el calendario previsto y dar forma a un puente atirantado con una luz central de 400 metros, la mayor del mundo en aquella época para una infraestructura de esas características. El "padre" del viaducto, el arquitecto italiano Fabrizio de Miranda, recordaba hace unos años cómo dar forma a Rande supuso todo un "desafío". "Se hizo con una tipología original, racional e innovadora", señalaba. En la década de los 70 lo habitual era recurrir al acero para formar las estructuras atirantadas. El arquitecto de Nápoles optó sin embargo por diversificar los materiales e incorporar hormigón armado, una fórmula -la de la mezcla de recursos- que ha triunfado con el tiempo. "Rande abrió caminos en la arquitectura", anota De Miranda, quien falleció a finales de enero de 2015, con tiempo para poder conocer el proyecto de ampliación del puente.

Además de De Miranda, el diseño que se empleó era obra de Alfredo Passaro y Florencio del Pozo. MZO y Cubiertas y Tejados fueron las empresas seleccionadas para la construcción de la infraestructura. Llevarla a cabo requirió de excavaciones en el lecho de la ría -llegó a descubrirse hallazgos arqueológicos de la Edad de Bronce- y fijar 192 pilotes. En 1976 se dio por finalizada la cimentación y se arrancaron los trabajos en el tablero. Si la anterior fase había sido complicada, fijar el soporte de los futuros carriles no lo fue menos: hubo que soldar bajo intensos aguaceros y trabajar con piezas que pesaban más de 6.100 toneladas a 50 metros sobre el nivel del mar. Para garantizar que no habría sorpresas desagradables de última hora, los técnicos radiografiaban por la noche el trabajo que habían hecho durante el día para asegurarse de que las soldaduras estaban bien, sin bolsas de aire ni fallos en la estructura.

El jefe de montaje de los tableros, José Ramón Álvarez Arnau, recuerda aún hoy, cuatro décadas después, la complejidad de su cometido. También cómo su empresa trabajo con denuedo, a contrarreloj, para cumplir con el plazo comprometido, incluso cuando era más que evidente que el tramo de autopista que daría salida al puente hacia Pontevedra aún tardaría en finalizarse. Arnau culminó su labor en agosto de 1977, dejando Rande en manos de contratistas menores que se encargaron de la pintura y pequeños detalles. Tres meses después, en diciembre, se daba por finalizado el puente. Las obras del enlace con Pontevedra estuvieron paralizadas más de dos años y medio; las del trecho entre Rande y Vigo se iniciaron en el verano de 1975 y terminaron varios años después, en el 79. El acto de inauguración oficial, encabezado por el director general de Carreteras, Juan B. Diamante, no llegó hasta febrero de 1981. Antes de esa fecha el puente acogió marchas ciclistas o carreras infantiles. El tránsito de vehículos no solo era complicado por el estado de los accesos. Faltaba también la prueba de carga que debía certificar la robustez de la infraestructura y que no se realizó hasta principios de los años 80. Para llevarla a cabo se llenó el puente de camiones. Cuando Rande superó todos los controles se celebró una inauguración que incluía una ceremonia religiosa y un banquete que tenía como "plato estrella" una tarta con forma de viaducto.

Desde aquella instantánea de hace tres décadas con Rande repleto de camiones y remolques, la situación del puente ha cambiado de forma considerable. De los cerca de 18.000 vehículos diarios que acogía en sus orígenes, pasó a los algo más de 56.300 con los que cerró de media el año pasado. Ese repunte de actividad y los frecuentes atascos que saturan el vial en verano -cuando aumenta la afluencia de conductores con O Morrazo- o cada vez que se registra un accidente, han obligado a ampliarlo con dos nuevos carriles.

Tras varios retrasos en el plazo de finalización de las obras -fijado en un inicio para abril de 2017-, la UTE formada por las firmas Dragados y Puentes trabaja con intensidad para culminar la ampliación antes de 2018. Esta misma semana los operarios terminaban de instalar la última dovela que da forma a la nueva silueta del tablero.