La banda 666 rinde tributo a Iron Maiden en el ciclo Rock en familia

El ciclo Rock en familia sigue este mediodía en el Auditorio Mar de Vigo con el concierto en tributo a Iron Maiden a cargo de la banda 666. La actuación comienza a las 12.00 horas con entradas que se pueden comprar desde 12 euros en la taquilla del recinto.

Como es habitual en este tipo de conciertos destinados a familias, el evento comenzará con el relato de una pequeña historia de la banda británica, con curiosidades sobre la formación y sus temas más conocidos. Posteriormente comenzará la actuación musical en la que los integrantes de 666 interpretarán algunos de los grandes éxitos de Iron Maiden, como "Fear of the dark", "Two minutes to midnight", "The trooper", "Run to the hills", "Hallowed by the name" o "The number of the beast", de donde sale el nombre del grupo que subirá al escenario del Mar de Vigo.

Rock en familia continuará el 19 de noviembre con el tributo a U2, en la última cita de la temporada en la ciudad olívica.