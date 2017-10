El PP acusa a Caballero de "manipular" un audio de Feijóo sobre el AVE

La portavoz del PP, Elena Muñoz, acusó ayer al alcalde de "manipular" unas declaraciones realizadas por el presidente de la Xunta en Madrid, en las que, supuestamente, Feijóo aludía al recorte de tiempos que permitirá el AVE a finales de 2019 en los viajes entre la capital y A Coruña, pero no a Vigo.

El PP divulgó ayer las declaraciones completas: después de aludir al AVE Madrid-A Coruña, Feijóo menciona también a Vigo. Por esa razón, exigió a Caballero que se disculpe. Muñoz acusó al regidor olívico de "manipulación" al tiempo que aseguró que se trata de un "hecho sin precedentes y gravísimo".

"El alcalde de Vigo, el alcalde de todos los alcaldes, presidente de la FEMP, emite un audio que ha sido cortado y pegado para eliminar con toda la voluntad parte de las declaraciones del presidente", criticó Muñoz, que ha exigido al regidor olívico que se disculpe con Feijóo y con los vigueses a los que ha querido "engañar".

Caballero, a su vez, justificó la emisión de esa grabación explicando que la había extraído directamente de una crónica emitida por una emisora nacional. "No es algo que hayamos hecho nosotros", anotó el alcalde, quien añadió que las declaraciones de Feijóo sobre Vigo "eran una mentira tan grande que una emisora seria no se atrevía a ponerlo". "El problema no es la emisora, es que Feijóo tiene un plan para que Vigo no tenga AVE, pero lo va a haber".