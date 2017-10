El PP denuncia que Caballero "manipuló" un audio de Feijóo sobre el AVE a Vigo

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha puesto el grito en el cielo este viernes para denunciar la "manipulación" que el alcalde, Abel Caballero, ha hecho de unas declaraciones sobre el AVE a Galicia realizadas el pasado miércoles por Feijóo en Madrid, y han acusado al regidor olívico de haber utilizado a los medios de comunicación para emitir "un mensaje falso".

La polémica tiene su origen en una comparecencia de Caballero ante los medios este jueves, en la que el alcalde reprodujo un archivo de audio con unas declaraciones de Feijóo incompletas. En dicha grabación se escucha al presidente de la Xunta decir que, a finales de 2019, una persona de Madrid podrá llegar en AVE a las playa de Riazor en 3 horas y 15 minutos, sin ninguna mención a Vigo, cuando en realidad sí la hizo.

El alcalde reprochó entonces al presidente gallego que hablase de las playas coruñesas y no de Samil, o de la ciudad olívica, y concluyó que no lo hizo porque "no habrá AVE a Vigo". La portavoz del PP, Elena Muñoz, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para denunciar la "manipulación" del alcalde, y ha hecho público el audio y el vídeo con la declaración completa de Feijóo, en donde se escucha y se ve que, efectivamente, el presidente gallego dice que los madrileños podrán llegar a las playas viguesas en 3 horas y 20 minutos.

Muñoz ha acusado a Caballero de emitir "unas declaraciones manipuladas del presidente", un "hecho sin precedentes" y "gravísimo". "El alcalde de Vigo, el alcalde de todos los alcaldes, presidente de la FEMP, emite un audio que ha sido cortado y pegado para eliminar con toda la voluntad parte de las declaraciones del presidente", ha sentenciado, y ha exigido al regidor olívico que se disculpe con Feijóo y con los vigueses a los que ha querido "engañar".



"Grande mentira"

Por su parte, Abel Caballero ha justificado la emisión de esa grabación aduciendo que la había extraído directamente de una crónica de radio, de una emisora nacional "muy importante". "No es algo que hayamos hecho nosotros", ha puntualizado, y ha añadido que, lo que decía Feijóo sobre Vigo "era una mentira tan grande que una emisora seria no se atrevería a ponerlo".

En todo caso, Caballero ha insistido en que las declaraciones del presidente de la Xunta ponen en evidencia que "dice que el AVE de Vigo va a ser por Santiago". "El problema no es la emisora, es que Feijóo tiene un plan para que Vigo no tenga AVE, pero lo va a haber", ha asegurado.