El sexo menos furtivo también se apoderó de las calles de Vigo

O Progreso y el Campus fueron algunos de los escenarios más 'calientes' de la ciudad

A diferencia de Granada y Sevilla, las calles de Vigo no han servido, al menos todavía de plató de una película X, pero lo cierto es que sí fue escenario de varios arrebatos de pasión a plena luz del día. Hace meses, una versión amateur del porno callejero ´calentó´ con fuerza el entorno del mercado de O Progreso, donde uno de sus bancos públicos arrebató provisionalmente el título de ´mejor banco del mundo´ al ubicado en un balcón a la ría de Vigo en el monte redondelano de Cedeira. Vecinos, transeúntes y clientes de una terraza no daban crédito a lo ocurrido a escasos metros a primera hora de la mañana: una pareja mantenía relaciones sexuales en mitad de la céntrica calle Ronda de Don Bosco.

Los implicados, ajenos al revuelo que se estaba formando a su alrededor, no cesaron en su empeño y prolongaron durante unos cuantos minutos su momento ´íntimo´. Aunque no se trataba de la grabación de una peli porno, lo cierto es que las cámaras de los móviles de todo peatón que se cruzaba con ellos inmortalizaron la escena y en pocas horas ya se había viralizado en las redes sociales y Youtube.

Si bien esta es la más conocida no es la única escena de sexo explícito en las avenidas viguesas. El Campus Universitario de Vigo también vivió su propia "pasión turca". Una pareja disfrutaba junto a sus amigos de una de las tradicionales fiestas universitarias cuando no pudieron reprimir sus instintos y acudieron a la parte trasera de una facultad donde su ´hazaña´ terminó circulando por cientos de usuarios de WhatsApp. La discreción fue su asignatura pendiente.

Pero no solo Vigo figura en los mapas del porno callejero, otras muchas ciudades de Galicia se convirtieron en virales por dar rienda suelta a la pasión de sus convecinos en lugares públicos. Un pequeño montículo en el río O Con, en Vilagarcía, también ejerció de ´nidito´ para dos jóvenes que una vez termina la Fiesta del Agua 2014 decidieron alargar las celebraciones unos minutos más. O horas, quién sabe. Dos años después, fue Pontevedra , concretamente un cajero en la calle Gutiérrez Mellado, el que centró la atención de miles de viandantes al encontrarse con otros dos jóvenes manteniendo relaciones sexuales. En este caso, fue la chica quien denunció las grabaciones argumentando una vulneración de su integridad moral, sin embargo, los tribunales lo archivaron al considerar que fue ella misma quien "se expuso públicamente".

La plaza del Obradoiro fue una de las pioneras en esta tendencia. Ya en 2008, un portal de Internet para adultos, PorNoaburrirse.com, publicita en la portada de su web un vídeo porno grabado, justo delante de la Catedral de Santiago. En la página se muestran varias capturas del vídeo, en el que se ven imágenes explícitas de sexo entre dos mujeres y un varón en la plaza del Obradoiro. Y no podía falta un clásico del erotismo: el sexo furtivo en un coche, aunque en este caso encontrar la postura correcta no fue lo más engorroso. La Guardia Civil de Tráfico cazó a la pareja en plena autovía, concretamente en la A-52.

El exhibicionismo puede llevarte a la cárcel

¿Qué consecuencias acarrean estos actos fogosos y pasionales? Pues todo depende del sitio en el que ocurriesen y de las personas que lo vieran. Fuentes de la Comisaría de Vigo confirman que estas situaciones, a nivel penal, no tienen repercusión acaso que suceda frente a menores o en lugares frecuentados por estos, donde ya se estaría hablando de un delito de exhibicionismo, castigado por el Código Penal con penas de prisión de entre de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.