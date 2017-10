El PP de Vigo "exige" un pleno extraordinario sobre la ola incendiaria

El grupo municipal del PP en Vigo solicitará por escrito la celebración de un pleno extraordinario sobre la ola de incendios del pasado 15 de octubre.La portavoz local, Elena Muñoz, ha explicado en rueda de prensa que aguardaban a que el alcalde, Abel Caballero, lo convocara por iniciativa propia porque sería "lógico y normal" que diera explicaciones sobre el operativo desplegado.Pasados diez días y "tras lo escuchado ayer" en el pleno municipal, que vivió un acalorado debate entre PP y PSOE, "ya no lo pedimos, lo exigimos", ha subrayado Muñoz.

"No vamos a permitir que también en este caso se escondan", ha proclamado la portavoz del PP de Vigo, quien considera que lo que sucedió el 15 de octubre "es tan grave que es imprescindible que quien es competente dé explicaciones".

Una de las cuestiones que a Muñoz le gustaría aclarar es si se llegó a activar o no el plan de emergencia municipal, pensado para "situaciones catastróficas" como la ola de incendios; algo que está convencida de que no sucedió.