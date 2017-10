A la caza de titulados en cooperación

La mezcla de formación y experiencia era el cóctel tradicional con el que presentarse a una empresa con el fin de optar a un puesto de trabajo. Sin embargo, el mercado laboral cambia a pasos agigantados y con él las características que se le requieren a un profesional. Esta transformación ha quedado corroborada en la primera jornada de la Feria Internacional de Emprego Finde.U, que organiza la Universidad de Vigo de forma conjunta con sus homólogas de Oporto y Tras-Os-Montes, donde la facilidad de trabajo en grupo, la iniciativa y el ser proactivo son los valores más demandados para las cerca de sesenta empresas que se dieron cita en el Ifevi.

Casos como el de Teltek S.L. , compañía especializada en nuevas telecomunicaciones, o la deportiva Decathlon lo avalan en sus presentaciones. "Los únicos requisitos para formar parte de la empresa son ser deportista, tener vitalidad y ser responsable. No miramos titulaciones", argumenta la cadena de distribución de material deportivo. "La gente viene muy preparada, se conoce la empresa, tiene interés, ganas..., eso es lo que le pedimos a nuestros trabajadores. Y es que aunque demandamos programadores, tienen cabida profesionales de muchas otras áreas, lo bueno de estas ferias es que nos volvemos accesibles a la gente", explica el responsable de recursos humanos de Teltek, Xoán Vidal.

Esto es lo que ansían las empresas, pero ¿se adaptan estas expectativas a las cualidades de los opositores? Los jóvenes recién titulados, trabajadores que ansían regresar la mercado laboral o todavía estudiantes universitarios que se dieron ayer cita en el Ifevi salieron "muy satisfechos" de esta primera toma de contacto con las empresas. Así lo explicaban Toya y Rosa, que tras cinco meses en paro, decidieron ampliar sus posibilidades de encontrar trabajo. "Vemos que no solo interesa gente recién titulada, nos vamos muy satisfechas y motivadas con el trato que hemos recibido", explican estas viguesas. Manuel Pereira y Eva Masárová consideran "muy útiles" estos congresos y la facilidad con la que acceder a "grandes empresas". "Yo estoy realizando un doctorado y esta experiencia me sirve para plasmar en él la visión empresarial y de paso, como no soy española, saber qué es lo que demanda la empresa estatal", matiza la joven.

Todavía es pronto para profundizar el cifras, pero Alejandro Martínez, director del Área de Empleo de la Uvigo, estima que serán más de 1.500 las personas que entreguen sus currículos en los 59 stands que ofrece esta feria. Cadenas hoteleras, despachos de abogados, empresas de construcción o comunicación son solo alguna de las ramas del gran árbol que compone la feria Finde.U.





Xoán Vidal | Responsable de RR HH de Teltek

"Tienen cabida profesionales de muchas áreas; valoramos las ganas e interés"







Toya y Rosa | Administrativa y docente en paro

"Tras 5 meses en paro la iniciativa nos ha motivado a volver al mercado"