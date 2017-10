Una inspectora de Hacienda tilda las facturas entre Darzal y Las 5 Jotas de "vagas" y "nada concretas"

"A mí se me justifica un gasto que supera los 8, 5 millones de euros en cinco años con facturas vagas y que luego no se corresponden entre sí; sigo sin ser capaz de saber qué se compró porque no reflejan el concepto concreto". Con este testimonio argumenta la inspectora de Hacienda que dirigió la investigación fiscal a la empresa Darzal Consultoría y Prevención S.L. el informe de delito con el que concluyó su trabajo. Su administrador, Fernando G.M. está acusado de haber recibido por parte del grupo empresarial Las 5 Jotas estas supuestas facturas falsas que no se corresponderían con ninguna actividad económica real. "Solo existieron en papel", matiza la inspectora. El presunto fraude a Hacienda superaría los 3,9 millones de euros. El fiscal especializado en delitos económicos mantuvo su petición de 40 años de prisión para el empresario si bien modificó sus conclusiones con respecto a Jacobo Costas, en prisión provisional y hermano del huido cabecilla de la trama, José Manuel Costas Estévez.

La perito de la agencia estatal explica el entramado entre las dos empresas de la siguiente manera: en el momento de la inspección a Darzal, empresa dedicada a la coordinación de seguridad y salud en obra pública, se observan facturas "de importante volumen" que "nada tienen que ver" con su actividad. "Me dicen que son pagos a cuenta de trabajos realizados, así que insisto [...] y me hacen llegar un acuerdo de colaboración con Las 5 Jotas a cambio de una gran cantidad de información para desarrollar una nueva línea de negocio", explica la inspectora.

Este contrato se correspondería con la adquisición del know-how de la empresa de los Costas, acuerdo sobre el que la inspectora pone en duda su veracidad . "En él no hay garantías de incumplimiento, ni está protegido el secreto del mismo; además desde Darzal S.L. se me dice que no conoce el recorrido de las 5 Jotas pero sí invierte varias facturas millonarias en él", defiende la perito. Anota que cada vez que se realizaba el pago de una de estas facturas, el grupo vigués "lo retiraba inmediatamente", de modo que se desconoce su recorrido.

Desde Hacienda se apunta a un posible retorno de la cuantía a Darzal S.L., argumento no corroborado por los peritos de la defensa. "No encontramos retornos en la empresa y mucho menos retornos al administrador de Darzal S.L.", aprecian. Por su parte, sus abogados también pusieron en entredicho la objetividad del informe de la inspectora al recabar solo datos de 5 informes de la empresa cuando esta tenía 110. "Habría que analizarlos todos para determinar si hubo o no transferencia real de know-how" , coinciden.