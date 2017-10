El Mercantil ahonda en su crisis: dimisión de la directiva y elecciones en diciembre

La directiva del Círculo Mercantil ha decidido dimitir ante el rechazo de los socios al plan de modernización con el que pretendía garantizar la viabilidad de la institución y, en consecuencia, ha convocado elecciones para el próximo 16 de diciembre. La junta advierte de que el actual modelo de actividad requiere "un cambio radical" porque está "obsoleto" y ofrece su "absoluta colaboración" a quienes tomen el relevo.

"Los problemas se arrastran desde hace tiempo. La sociedad ha cambiado y el Mercantil, con las pérdidas que tiene, no puede continuar así. Le ocurre lo mismo a otras instituciones históricas como el Náutico. Y no es culpa de esta directiva ni de las anteriores. Nosotros hemos intentado hacer lo mejor, pero lo que proponemos no se ha aceptado", reconocía ayer el vicepresidente de la entidad, Avelino Castro.

Según ha revelado la propia directiva, las facturas suponen el 158% del total de ingresos y el Mercantil sobrevive en gran medida gracias a los 5 millones de euros que generó hace dos años la venta de su antigua sede de Príncipe al Celta. Pero esta situación solo garantiza el futuro de la institución para otros cuatro años.

Su plan de viabilidad planteaba, entre las principales medidas, un recorte de los gastos de personal, que suponen el 86% de los ingresos, la externalización de servicios y la búsqueda de alianzas con otras sociedades para compartir instalaciones en lugar de adquirir una nueva sede.

La directiva calcula que renunciar al bajo alquilado al AeroClub en la calle Reconquista supondría un ahorro de 180.000 anuales. De hecho, llegó a contactar con responsables del Real Club Náutico que se mostraron abiertos a una colaboración entre ambas entidades. Y también planteaba invertir un millón de euros en la reforma de la Ciudad Deportiva.

Pero todas estas propuestas fueron tumbadas en la asamblea general del pasado domingo por 72 votos en contra, 37 a favor y 7 abstenciones. Así que la junta directiva que encabeza Nicolás López-Guerra decidió anunciar ayer su dimisión a través de un comunicado enviado a los socios.

En la misiva, los directivos lamentan no haber sido capaces "de transmitir la gravedad de la situación" y señalan que su principal objetivo durante los últimos dos años fue llevar al Mercantil "al siglo XXI" y "garantizar su autonomía".

"El primer año nos dedicamos a apagar fuegos que venían de atrás y todos los problemas que había. Y durante el segundo año queríamos cambiar muchas cosas pero con las pérdidas era imposible", explicaba ayer Avelino Castro.

En el comunicado remitido a los socios, la junta ya saliente también defiende que su propuesta de cambio está basada en "un estudio objetivo" elaborado por profesionales del sector "sin implicación personal ni sentimental" que han ofrecido "una imagen real y aséptica" de la situación, así como diferentes opciones para que los socios pudiesen elegir.

Asimismo, señalan la existencia de "personas válidas con ideas y tiempo" dentro de la entidad para dirigir el Mercantil y le ofrecen su colaboración.