Un empresario a juicio acusado de adeudar más de 27.000 euros de pensión alimenticia a sus tres hijas

Un empresario del sector de la promoción inmobiliaria se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo acusado de un delito de abandono de familia por adeudar desde 2013 una gran parte de la cuantía de la pensión alimenticia de 1.000 euros mensuales que tenía que abonar a sus tres hijas. La Fiscalía pide que sea condenado a una multa de 3.600 euros y cuantifica en casi 20.000 euros la cantidad que debe hasta 2016. La acusación particular, que incluye las cuotas hasta la actualidad, eleva la cuantía a más de 27.000 euros. La defensa rebaja esta cifra a poco más de 7.100 euros.

"Yo siempre quise pagar. Fui más que generoso. Por eso me descapitalicé", alegó el hombre, R.A.B. Su abogado dijo que las hijas siempre tuvieron sus necesidades básicas cubiertas y que en todos estos años hubo pagos parciales que suman más de 20.000 euros, la mayoría, dijo, abonados por la madre del acusado. La fiscal, sin embargo, considera que no existió voluntad de abonar la pensión, pese a que en 2013 recibió una cantidad de casi 70.000 euros. Considera que no hay pruebas, como dijo, de que parte fuese para saldar deudas y la restante para un negocio fallido en México.