Bueu urge que la AP-9 sea gratis entre Pontevedra y Vigo por el corte del Corredor

El corte del Corredor do Morrazo ha obligado a los vecinos de la comarca que acuden a diario a Vigo a buscar alternativas para poder llegar a sus trabajos con las menos molestias posibles. El refuerzo del transporte marítimo desde Cangas y Moaña es una opción, pero no atiende las necesidades de toda la zona, en especial de Bueu.

El ayuntamiento buenense ha constatado que muchos de sus vecinos usan una ruta alternativa en coche: toman la conocida como Variante de Marín y desde allí se incorporan a la autopista AP-9 para realizar el tramo entre Pontevedra y Vigo. Esto les obliga a pagar un peaje de 3,60 euros en la estación situada en el término municipal de Vilaboa. El gobierno local acaba de remitir a la Consellería de Infraestruturas un escrito en el que le insta a buscar las alternativas para exonerar de este pago a los afectados.

"O peche do corredor xa supón bastantes molestias para os usuarios e o que non se pode permitir é que tamén sexa un quebranto económico para as familias", argumenta el alcalde buenense, Félix Juncal. La petición no es nueva y ya se puso encima de la mesa durante el anterior cierre del Corredor.