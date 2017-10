Incendios en Vigo | Desalojados vecinos de cinco parroquias y hay casas afectadas

La situación en Vigo "está controlada" con pequeños focos activos repartidos por el término municipal pero vigilados en su totalidad por Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

El alcalde acaba de lanzar un mensaje de tranquilidad tras una noche terrorífica en la primera ciudad de Galicia. Ahora mismo qiedan dos fuegos activos en zona forestal en el Monte Alba y O Galiñeiro y se vigilan zonas que se reactivaron de madrugada.

Abel Caballero acaba de confirmar que no hay que lamentar daños personales en Vigo, pero sí viviendas afectadas por los incendios. Aún no se dispine de un balance oficial. La jornada de ayer fue necesario desalojar a 400 vecinos cuyas viviendas estuvieron amenazadas por el fuego de los cuales la mitad acudieron a los hoteles habilitados por el Concello. La mayoría han podido regresar, pero hay todavía familias de Alcabre, Coruxo, Zamáns, Roteas y Fragoselo que aún deben permanecer desalojados. En este último punto de Fragoselo desde el Concello confirman que las llamas siguen cerca de una vivienda.

El gobierno vigués opta por la prudencia respecto a las causas, aunque Caballero acaba de reconocer que "todo señala a que no fueron incendios accidentales". Puso el ejemplo de Plaza de España a medianoche, in foco "que no obedece a ninguna lógica". Por ahora, insistió, no se han encontrado evidencias físicas de la intencionalidad de los fuegos y siguen las investigaciones.

No ha habido detenidos en Vigo por el momento y las pesquisas de la Policía Local ayer durante la madrugada no llegaron a nada concluyente por ahora. El alcalde agradeció la "movilización inconmensurable" de los ciudadanos apoyando a los efectivos municipales en zonas como Navia, Teis o la avenida de Europa. Todos los efectivos siguen vigilando Vigo ahora.