Los socios del Mercantil tumban el plan de la junta para blindar su futuro y aliarse con otras entidades

Los interrogantes asoman en el futuro del Círculo Mercantil. Sus socios decidieron ayer tumbar el plan diseñado por la directiva para despejar el porvenir de la entidad, que encara una delicada situación financiera. Según los datos e informes que maneja la junta, la viabilidad del modelo actual del Círculo es "insostenible a corto plazo" y se apoya principalmente en los 5 millones que ingresó en 2015 gracias a la venta de su antigua sede de la calle Príncipe. Debido a la caída de socios y cuotas, la balanza de ingresos-gastos de la sociedad está "completamente desequilibrada": las facturas suponen el 158% del total de ingresos. Solo el capítulo de personal representa ya el 86% de lo que entra en la caja del club.

El plan que ayer presentó la directiva de Nicolás López-Guerra consistía en un "cambio del modelo de negocio" que contemplaba, básicamente, externalizar servicios, recortar gastos en personal, renunciar a la compra de una sede central y buscar alianzas con otras sociedades similares de la ciudad para utilizar sus instalaciones. Entre las líneas maestras de ese "plan de choque" se cuenta, además, invertir un millón de euros para reformar la Ciudad Deportiva. De aplicarse, la directiva sostiene que permitiría despejar el futuro de la sociedad y un ahorro anual que rondaría los 400.000 euros.

"No supimos transmitir al socio la importancia del plan", lamentaba ayer el vicepresidente del Círculo, Avelino Castro. Según reconocía a última hora de la tarde, su equipo se reunirá para valorar el escenario que se abre ahora. Entre las opciones que hay sobre la mesa -admite- está la dimisión.

La propuesta que la directiva sometió al visto bueno de los afiliados recibió 37 votos a favor, 72 en contra y siete abstenciones. La votación se hizo con cartulinas y durante una asamblea tensa, en la que hubo varias discusiones. A lo largo de las tres horas y media que duró, el equipo que encabeza López-Guerra explicó las claves de la situación actual del Mercantil. También las pautas básicas de su "plan de choque".

La directiva reveló que en la actualidad quedan cerca de 2,5 millones de la venta del antiguo edificio de la calle Príncipe, que adquirió el Celta hace dos años a cambio de 5 millones. Durante la cita se habría apuntado también que, en la situación actual, el futuro de la entidad solo está garantizado para cuatro años.

Con el fin de atajar la situación económica de la entidad, la junta plantea externalizar servicios deportivos y de hostelería, que se alquilarían a empresas a cambio de un canon anual que rondaría los 10.000 euros. El Círculo mantendría la actividad social, que es en la que centraría sus esfuerzos. Otra de las propuestas consiste en recortar los gastos de personal, lo que se conseguiría recurriendo a la subrogación de empleados, reducciones de jornada, prejubilaciones o despidos.

Buena parte de la reunión se dedicó a debatir el futuro de la sede central. Desde que vendió el edificio de Príncipe, la actividad del Mercantil en el casco urbano se concentra en un bajo alquilado al Aero Club. Una auditoría encargada por la junta y que se realizó durante los meses de verano concluye sin embargo que su aprovechamiento es "muy bajo" y que entraña "un gasto enorme". Prescindiendo de ella, el club estima que ahorraría 180.000 euros anuales.

La propuesta de la directiva pasaba por alcanzar un acuerdo con otras sociedades similares para poder compartir instalaciones. Hace unos días Castro admitía que el Círculo no descartaba alianzas con "diferentes entidades". Al menos una de las que se ha sondeado es el Náutico, que ya se ha mostrado abierto a "sinergias favorables para ambas" sociedades. Ayer el equipo de López-Guerra no desveló con qué entidades se contactó.

La junta llegó a valorar la adquisición del edificio Platero para usarlo como sede, pero la operación no prosperó al no acordarse un precio. Hoy por hoy la directiva admite que la entidad no está en condiciones de comprar un inmueble para fijar en él su actividad.