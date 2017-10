Los turistas extranjeros baten récord y representan ya el 27%, la mayoría lusos, italianos y franceses

Nunca como en éste y el pasado año se hablaron tantas lenguas diferentes en los hoteles de Vigo. El número y el abanico de turistas internacionales se ha disparado hasta cotas históricas. Uno de cada cuatro viajeros que hicieron el check in en sus recepciones en 2016 era extranjero. Y esta proporción aumentará este año, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se están batiendo nuevos récords mes a mes. Por lo pronto, de los 356.000 huéspedes que tuvieron en el pasado ejercicio, casi 100.000 eran de fuera de España. Supone un 27% del total y un aumento de 10.500 sobre el mejor dato que se había registrado en Vigo desde que el INE tiene estadísticas: 88.000 (2007).

El turismo internacional ha sido durante años la gran "asignatura pendiente" de Vigo para el sector hostelero, que ha tenido siempre una dependencia muy acentuada del viajero nacional. De hecho, aunque los turistas españoles también crecieron en 2016, los 266.800 contabilizados, al contrario de lo que ocurrió con los extranjeros, están todavía lejos de su marca histórica. En 2007 se hospedaron en Vigo 45.000 españoles más que en el pasado ejercicio.

La mayoría de los extranjeros que optaron por alojarse en Vigo en 2016 fueron portugueses. Representan casi uno de cada tres. En solo un año pasaron de 23.400 a más de 31.000. Según fuentes del sector, este espectacular crecimiento no solo respondería a la tendencia general por la mejora de la situación económica y la cercanía al país vecino, sino también a la puesta en marcha en julio del pasado año del vuelo directo y diario entre Lisboa y Vigo de la aerolínea TAP.

La mejora de la conectividad aérea (Peinador batió el año pasado su récord de destinos internacionales y volvió a superarlo este año con hasta 8 rutas) estaría también detrás del espectacular crecimiento de la que se ha convertido por primera vez en la segunda nacionalidad con mayor presencia en Vigo: italiana. Coincidiendo con la apertura en 2016 de los vuelos desde Bolonia (Ryanair) y Roma (Air Nostrum) los turistas procedentes de Italia se multiplicaron por dos. De los 3.600 de 2015 se pasó a casi 8.000. Desde 2003, primer año del que hay estadísticas del INE, la cifra anual estuvo siempre en el entorno de los 4.000. Todo apunta además que en este ejercicio volverá a multiplicarse, ya que además de las conexiones con Bolonia y Roma, Ryanair ha sumado Milán.

En tercer lugar por número de turistas se encuentran los franceses. Se trata de una nacionalidad habitual en la ciudad olívica. El año pasado se alojaron aquí 7.000 visitantes galos. Pero la cifra está muy lejos de su marca histórica, que casualmente coincidió con la época en la que Air France conectaba Vigo y París con cuatro vuelos diarios en cada sentido. Entonces se llegaron a alojar en la ciudad olívica más de 15.000 franceses. La cifra fue cayendo poco a poco y se desplomó hasta solo 5.500 en 2015, año en el que Air France suprimió la histórica ruta diaria a la capital francesa.

Pero los turistas extranjeros no solo estarían creciendo por la mejora de la conectividad aérea. Otras nacionalidades desde las que no hay vuelos directos a Peinador también crecen. Las campañas de promoción de las Islas Cíes como candidatas a Patrimonio de la Humanidad, el tirón turístico de las Rías Baixas o el fuerte despegue que está teniendo el Camino de Santiago por la costa estaría "aliñando" este espectacular crecimiento de viajeros internacionales alojados en Vigo. De hecho, tanto los 2.700 turistas de los Países Bajos y los casi 3.600 procedentes de Estados Unidos en 2016 marcaron también un techo histórico. No fueron cifras de récord, aunque sí crecieron respecto al año pasado, los visitantes procedentes de Bélgica (1.318), Países Bajos (2.716), Reino Unido (3.911), Alemania (5.468) o Japón (576).

Este empuje de Vigo en el plano internacional ha permitido ya adelantar a la ciudad de A Coruña. La urbe herculina continúa por encima de la olívica en número de huéspedes nacionales (387.400 frente a 266.700 en 2016), pero no así en extranjeros, apartado en el que ya le ha adelantado con 98.550 frente a 80.000 en el cierre del año pasado.

Respecto a las pernoctaciones, los turistas de Vigo (tanto nacionales como internacionales) se alojan una media de dos días. En 2016 generaron la contratación de más de 728.000 noches de hotel.