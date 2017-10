Incendios en Galicia / Desalojado el Centro Comercial Travesía

Las llamas se acercan as caso urbano de Vigo. El Centro Comercial Travesía está desalojando a todas las personas presentes en el interior del mismo a causa del humo existente. Los negocios están cerrando sus puertas y los clientes ya han abandonado las instalaciones. Las llamas, que no están lejos, por el momento no han amenazado con llegar hasta el recinto, aunque los miembros de seguridad temían que un cambio en la dirección del viento pudiese acercar el fuego.