El Imserso evita garantizar más vuelos en Vigo y solo compromete buses a Lavacolla

El Imserso no garantiza un mayor número de vuelos desde Peinador para evitar que los jubilados del área de Vigo y de buena parte de las provincias de Pontevedra y Ourense cuya población tiene a la terminal olívica como la más cercana tengan que seguir desplazándose en su mayoría a Lavacolla. Carmen Balfagón, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, evita en una carta remitida al alcalde dar una respuesta clara a la petición de más aviones que fue aprobada por unanimidad este año por el pleno municipal vigués. "En los pliegos del nuevo concurso de este programa se contempla el aeropuerto de Peinador como uno de los aeropuertos a utilizar de forma obligada por los adjudicatarios", asegura. Sin embargo, este compromiso no garantiza nada en la práctica. Y es que ya actualmente las dos concesionarias de los viajes utilizan el aeropuerto de Vigo, aunque en menor medida que el de Santiago. Además, ya en los pliegos actuales se exige "utilizar los aeropuertos más próximos a las provincias", algo que se estaría incumpliendo a tenor del desequilibrio de aviones y los miles de viajeros del área de la ciudad que deben desplazarse a Lavacolla.

Más contundente se muestra Carmen Balfagón en la citada misiva a la hora de abordar la vieja demanda de que los jubilados de Vigo tengan buses desde la ciudad olívica para ir a Santiago y no solo desde Pontevedra. "Se tratará con las adjudicatarias de que se programen salidas desde la ciudad de Vigo y, en los próximos contratos a formalizar, se contemplará expresamente la salida de autobuses desde Vigo al aeropuerto de Lavacolla", explica. Evita garantizar más aviones desde Peinador, pero sí compromete autocares entre Vigo y Lavacolla.

Su respuesta fue mal recibida por el alcalde, Abel Caballero, que la llegó a tachar de "infumable, inadmisible e intolerable". Primero, por la falta de cambios en los aviones programados para la presente temporada que, aunque se aumentaron respecto a la pasada, la mayoría de viajes para jubilados de la provincia se realizarán desde Lavacolla. "Su respuesta es que seguirán masivamente en Santiago. Es decir, que dos de cada tres vigueses van a volar desde Lavacolla", criticó. Sobre el "uso obligado" de Peinador, el regidor olívico también fue tajante. "No cambia nada. No asegura nada. Porque ya este año hay vuelos desde el aeropuerto de Vigo. El problema es que hay la tercera parte de los que tiene que haber. Lo que tienen que decir no es que sea de uso obligado, sino que tendrá un número de aviones y plazas similares a las de la demanda que hay", insiste.

Caballero también fue crítico con la solución de los autobuses. "Los autobuses los queremos ahora en esta etapa interina. El año que viene lo que queremos es que todos los aviones salgan de Vigo. ¿Por qué no ponen autobuses de Santiago a Peinador?", se pregunta.

En la citada misiva, la máxima responsable del Imserso asegura que este año 25.530 pasajeros volarán desde Vigo a sus zonas de destino: 21.210 a viajes de costa e interior; y 4.320 a islas.