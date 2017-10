Fervor entre fósiles y minerales

Dice el refrán que la curiosidad mato al gato, pero en este caso también ofrece la posibilidad de conseguir piezas únicas con más de 500 años de antigüedad a los amantes de los meteoritos o las gemas La Estación Marítima vuelve a ser el escenario de la mayor feria de minerales que se celebra en Galicia.

Joyas y tesoros de la naturaleza al alcance de todos. Un año más, y ya son veinte, el Salón de Minerales, Fósiles, Gemas y Conchas "Minervigo" vuelve a atraer a cientos de amantes y curiosos de las piedras preciosas y los vestigios arqueológicos. La Estación Marítima acoge hasta este domingo más de 15.000 piezas, algunas de ellas únicas en el mundo. La presencia de meteoritos y huevos de dinosaurio causa furor entre el público asistente, aunque no son los objetos más demandados. "Nosotros venimos a ver piedras al natural y cristales. Hay algunos realmente bonitos y aunque en los últimos años la exposición se ha vuelto algo más comercial, el nivel sigue siendo altísimo", comenta José Antonio Fernández.



La cita viguesa resulta obligatoria para cualquier coleccionista. Algunos expositores confirman que en alguna ocasión se producen ventas por grandes cantidades de dinero, aunque la muestra está pensada para todos los públicos. Es habitual ver por el recinto a los más pequeños de la casa. Es el caso de Andrés Lorenzo y sus hermanos Sara y Pablo. Desde que hace siete años descubrieron el salón de minerales no han faltado a ninguna edición. "Nos encantan todas las piedras y nos lo pasamos muy bien aquí. Hay tanta variedad que podríamos estar varias horas paseando junto a los mostradores", asegura el primero de ellos. "La devoción les viene de lejos. En casa tienen tantas piedras como las que hay expuestas aquí", bromea Susana Rodríguez, su madre.



Pequeños y mayores disfrutan con las gemas, minerales o fósiles de animales extintos hace mas de 100 millones de años. La muestra se ha hecho tan famosa que consigue atraer a familias de otros puntos de la provincia. Es el caso de Tamara Blanco y su hija Daniella, que ayer llegaron desde Vilagarcía de Arousa para llevarse algún obsequio de vuelta. "Nos enteramos que existía el año pasado y quedamos encantadas. Nos gustó tanto que este año no dudamos en repetir y lo seguiremos haciendo en los venideros", afirman.



"Minervigo" estará abierta hasta el próximo domingo en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y la entrada para todos los asistentes es gratuita.









Andrés, Pablo y Sara | Vigo

"Somos coleccionistas de minerales y nos apasiona todo lo que los rodea"

Andrés, Pablo y Sara Lorenzo comparte la pasión por lo minerales desde hace muchos años. Son fieles a la feria que trae a la ciudad miles de estos objetos y cada año amplían su colección con alguna pieza expuesta en la Estación Marítima. "A veces los llevamos al colegio para que los vean nuestros amigos", confiesan.





Tamara y Daniella | Vilagarcía de Arousa

"Viniendo aquí tienes la garantía de que compras muy buenos productos"

La Estación Marítima recibe a visitantes de toda la provincia. Tamara blanco y su hija Daniella, de Vilagarcía, repiten este año tras el buen sabor de boca que les dejó la última edición. "Yo trabajo con cristales y viniendo aquí tienes la garantía de que compras productos muy buenos y de que no te engañan", apuntan.