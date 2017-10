El alquiler comercial en Príncipe llega a sextuplicar la media de la ciudad con solo 4 locales disponibles

La calle Príncipe es la "milla dorada" del comercio local, la más céntrica, la que más clientela mueve y donde se alcanza mayor actividad en épocas clave para el sector, como Navidades o el arranque de las rebajas. Para el mercado inmobiliario, sin embargo, también supone un "caramelo" jugoso. El alquiler de un local comercial en el barrio puede costar cerca de seis veces más que la media de la ciudad. Según apuntan desde Centro Príncipe, no es extraño abonar 60 euros -o incluso más- por metro cuadrado en un espacio bien ubicado. Un precio que supera con creces lo que se pide de media en Vigo. Un estudio de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) concluye que la tarifa media del metro cuadrado de los bajos comerciales en el conjunto de Vigo ronda los 9 euros/m2. En la zona centro el dato se eleva a 14.

El informe se publicó en abril, pero el presidente de la federación, Benito Iglesias, señala que los valores apenas han oscilado. Desde la federación se apunta sin embargo que los bajos en Príncipe también se mueven en una horquilla de alquileres amplia. En función de su situación y tamaño -si están a pie de calle o en una galería, si son muy amplios y con almacén o de menores dimensiones-, la federación apunta que los alquileres pueden oscilar entre los 15 y 45 euros/m2. Este último dato seguiría suponiendo, en cualquier caso, cinco veces más que la media local.

A pesar de esos precios, el espacio comercial de Príncipe sigue estando cotizado. A día de hoy hay disponibles solo cuatro locales, una cifra baja, pero que resulta inusitadamente alta para el barrio. La situación se explica de hecho debido a la confluencia de varios factores: en algunos casos, que se ha desatascado su situación en los juzgados; que el anterior negocio acaba de cerrar sus puertas o las propias características de los espacios. Desde el sector reconocen que en ocasiones la combinación del precio y las peculiaridades de cada inmueble -puede ser demasiado pequeño o excesivamente grande- hacen que se prolongue el tiempo que permanecen vacíos. De los cuatro locales disponibles, el que más tiempo lleva en el mercado es el que ocupaba Los Telares, una gran superficie en plena "milla dorada" de la ciudad. En los últimos meses se han sumado los que ocupaban una marca de ropa para hombres y otra de calzado.

A esos espacios se suman otros que, por diversas circunstancias, a día de hoy no están disponibles para su uso comercial. Muy cerca de Porta do Sol, a escasos metros de la estatua del Sireno, por ejemplo, hay una parcela sin edificar. No muy lejos de allí, en la confluencia con la calle Eduardo Iglesias, vuelve a encontrarse un caso similar.

Los precios que se alcanzan en Príncipe están también por encima de los que se encuentran otros puntos céntricos de Galicia. El estudio de Fegein señala que el alquiler mensual de la Ciudad Vieja de A Coruña ronda entre los 19 y 20 euros. En el casco histórico de Santiago se alcanzan los 11 y en el recinto amurallado de Lugo, los 12. Especialmente elevado es el alquiler del paseo de Santo Domingo, en Ourense, que según el análisis de Fegein ronda los 35 euros.

"La milla de oro de Vigo es Príncipe. Hay precios que se corrigieron, pero han vuelto a repuntar", señala Benito Iglesias, presidente de Fegein, quien recuerda la evolución que ha experimentado el mercado de los bajos comerciales durante los últimos años. A raíz de la crisis, el cierre de negocios y las fusiones en el sector financiero, muchos espacios se quedaron vacíos. Ese escenario afectó a los precios. En las zonas más demandas sin embargo los alquileres han seguido en valores elevados, lo que los convierten en prácticamente inalcanzables para los negocios tradicionales. Los valores oscilan sin embargo en función de aspectos como la ubicación, el estado de conservación o los metros de cristalera.

El estudio de Fegein señalaba que en el área de Vigo había unos 600 locales comerciales en alquiler, por debajo de la comarca herculina, donde se contabilizaban 1.110. En Santiago sumaban 400.