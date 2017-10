El PSOE acusa al PP de impedir que se investigue la muerte masiva de peces en Toralla

La portavoz de Pesca del grupo socialista, Loli Toja, criticó ayer el veto del PP a una propuesta de su grupo parlamentario para reclamar al Gobierno gallego que se inicie una investigación de oficio por la aparición de restos masivos de especies marinas muertas en una zona de gran importancia ecológica en la isla de Toralla, denunciado en un vídeo particular publicado en Facebook por el biólogo Manuel E. Garci del que se hizo eco FARO el pasado 1 de septiembre. Ya entonces, la Xunta descartó iniciar una investigación de oficio mientras no hubiese una denuncia formal. Ayer, Toja presentó una proposicion no de ley en la Comisión de Pesca del Parlamento derivada de aquel vídeoque mostraba los restos de miles de xardas pintadas o cabalones y recibió la misma respuesta de la Xunta, lo que lamentó. "Existe una denuncia pública sobre un tema reincidente y una práctica común que no solo ocurre en Toralla sino también en otros lugares y hábitats sensibles", remarcó, a la vez que señaló que "incluso puede constituir un problema sanitario".