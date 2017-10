El juzgado aplaza el desahucio de una familia a la que la Xunta ofrece una vivienda en Moaña

Un mes de aplazamiento. Este es el tiempo que una familia de Vigo ha conseguido demorar en los juzgados el desahucio de la vivienda de alquiler en la que reside y a quien ayer in extremis, la Xunta de Galicia ofreció un piso "fuera de Vigo". Una oferta que aceptaron de inmediato. "Me voy de aquí contentísima y muy agradecida. Mi marido está enfermo y tenemos un hijo menor. En Vigo no encontraba nada sin aval. La Xunta me ha ofrecido una vivienda, aunque no en Vigo porque aquí no hay, que puede ser en Moaña y claro que la hemos aceptado. Desde el principio dije que sólo quería una vivienda, no me importa donde. No hay problema en cambiar de colegio a mi hijo menor. Mi marido está enfermo y va cada vez peor, ahora vivimos en un primer piso sin ascensor y le cuesta subir", explicaba María Victoria al salir del juzgado.

La familia sobrevivía hasta el pasado mes de diciembre con la paga de 580 euros de invalidez de su marido y la renta activa de inserción, RAI, de ella. Pero a ella se le acabó y desde entonces no pudieron hacer frente al alquiler del piso. "Mi marido se pasa en 20 ó 30 euros del baremo y no tenemos derechos a ninguna ayuda, ni Risga ni siquiera la de alimentos del Concello, que nos las han denegado. Asuntos Sociales del Concello sólo me ha propuesto el bono alquiler. Tengo que buscar un piso de 400 euros, si lo encuentro, y ellos me dan 200 euros y yo tengo que buscar el resto. Si los retiro de la paga de mi marido, con la luz y los gastos en tres meses estamos en las mismas", lamenta María Victoria.

El aplazamiento del desahucio permitirá a la familia cubrir los trámites con la Xunta y abandonar su actual vivienda instalándose en la nueva sin necesidad de que tenga que llevarse a cabo el desalojo. María Victoria agradeció el apoyo que le ha prestado durante todo este tiempo la Federación de Veciños Eduardo Chao y en especial María Pérez, que les han acompañado en todos los trámites judiciales y administrativos para conseguir una vivienda y evitar el desahucio.