Los desahucios se mantienen en dos al día y se centran en fincas o bienes de empresa

Aunque la cifra de desahucios sufrió su pico más elevado en plena crisis, la problemática sigue muy presente en la ciudad. El número de lanzamientos en Vigo al término del segundo trimestre del año se mantiene en dos al día, con un total de 324, cifra que no dista en exceso de los que tuvieron lugar el ejercicio pasado, según datos del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. La mayoría de estos lanzamientos se producen por inquilinos morosos que no pagan la renta del alquiler en detrimento de los propietarios que no abonaban sus cuotas de hipoteca.

Sin embargo, en los últimos meses esta tendencia ha dado un pequeño giro al centrarse muchos de los desahucios en fincas o bienes de empresas adquiridas para la construcción y que por quiebra de las mismas fueron embargados por la autoridad judicial. Esta situación se dio en la mañana de ayer por partida triple, ya que fueron tres las fincas empresariales desahuciadas, dos de ellas en Cabral.

En todo caso, en la oficina judicial señalan que, en las ejecuciones hipotecarias, los desahucios de viviendas ocupadas por familias son ya una excepción. En la práctica totalidad de los casos los moradores ya habían abandonado la vivienda días antes de que se personase la comisión judicial. ¿La razón? Según explican las fuentes consultadas estas viviendas ya no están habitadas porque los bancos llegan a acuerdos con los inquilinos.

En cuanto a los embargos, las cifras sí denotan un descenso importante con respecto a los mismos meses del año anterior. Cuando al término del segundo semestre de 2016 se contabilizaban un total de 340 embargos, en los primeros seis meses de este año suman 265.

Antes de la crisis las cifras de desahucios se mantenían por debajo de los 300 al año. En 2008, cuando empezó la inestabilidad económica, fueron 269. Pero desde entonces empezaron a crecer. A partir de 2010 no se bajó nunca del medio millar de desalojos anuales: los ejercicios con más casos fueron 2010, con un total de 584, y 2014, con 593. Lo que sí hubo fue un cambio de tendencia. Si los lanzamientos por no abonar la hipoteca eran numerosos en los primeros años de la crisis, ahora lo son por impago de alquileres o fincas y suelo empresarial.