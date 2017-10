PSA reina sobre el asfalto vigués

Las calles de Vigo gozan de su propio ecosistema a motor, una compleja y rica variedad de modelos y marcas de vehículos. A pesar de esa enorme diversidad, la ciudad es coto indiscutible del Grupo PSA. Según los datos de la DGT, Citroën, Peugeot, Opel y DS -las cuatro firmas que están bajo el paraguas de la compañía- suman unos 45.500 turismos, casi la tercera parte de los 147.500 que están inscritos en el municipio. Un porcentaje importante que convierte a Vigo en la urbe de más de 100.000 vecinos con mayor incidencia de PSA. Pese a ese peso aplastante, en la localidad hay desde Rolls-Royce a Ferrari.

Las calles de Vigo son reino del Grupo PSA. Aunque el vínculo entre la compañía de Citroën y la ciudad es evidente y abarca un amplio abanico, desde lo económico (es una de las empresas clave del área) a lo emocional (casi se da por sentado que todas las familias tienen un miembro ligado de una forma u otra a la factoría de Balaídos), la relación es mucho más estrecha y próxima de lo que pueda parecer. Se nota en los informes económicos de la comarca. Pero también y con la misma contundencia, sobre el asfalto. Tres de cada diez coches registrados en el municipio lucen las insignias de algunas de las cuatros marcas del grupo: Citroën, Peugeot, DS y ahora Opel. Juntas, estas cuatro firmas -agrupadas bajo el paraguas de PSA- suman más de 45.500 automóviles de los cerca de 147.500 anotados en el municipio. Solo el primero, Citroën, el más ligado histórica y emocionalmente a Vigo, alcanza los 22.400, lo que ya representa el 15% del total del parque. Los datos están extraídos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y tienen en cuenta únicamente los turismos, no las motocicletas, camiones, buses o furgonetas, por ejemplo.

Un vistazo a los datos de otras ciudades de España demuestra que el porcentaje olívico no es nada frecuente. Según los registros de la DGT, los turismos del Grupo PSA suponen un 30,8% del parque local, un porcentaje bastante superior al de la mayoría de las principales urbes del resto del país. Entre los municipios con más de 100.000 vecinos -lo que abarca desde Madrid, la ciudad más populosa de España; hasta Baracaldo, cuyo padrón pasa por poco de esa marca- no hay ninguno que iguale a Vigo. Del listado de 62 localidades, se excluyen únicamente Alicante, Elche, Pamplona, San Sebastián y Castellón de la Plana, que no disponen de datos actualizados en la base de Tráfico. De las que sí están documentadas, las únicas ciudades que se aproximan al porcentaje vigués son Zaragoza, con un 28,9%; Móstoles y Parla, con un 28,66% y 28,59% respectivamente; y Baracaldo, con un 29,84%. En el primer caso se debe probablemente a la influencia de la factoría de Opel en Figueruelas. En los dos siguientes -Móstoles y Parla- tal vez pueda explicarse por las compañías de renting que tienen su base operativa en los consistorios próximos a Madrid. Tanto una como otra están a apenas media hora por carretera de la capital del estado.

Más allá del vínculo emocional con la marca, la enorme incidencia del Grupo PSA en Vigo y los municipios más próximos de la comarca se puede explicar por razones prácticas. La primera, los descuentos y ventajas a los que tienen acceso sus propios trabajadores a la hora de comprar un modelo de la compañía. Unas facilidades que para una gran cantidad de empleados decanta la balanza a favor de PSA a la hora de decidirse por su nuevo vehículo. A principios de 2016 la plantilla de la factoría de Balaídos la integraban cerca de 5.700 personas. Otra explicación de la gran incidencia de PSA es la frecuencia con que las administraciones escogen sus vehículos en Vigo para operar. A finales de 2016, por ejemplo, el Concello presentó los 17 nuevos turismos que renovarían la flota de la Policía Local. Todos eran de la marca Citroën. El propio regidor, Abel Caballero, se decidió hace ya años por la gama ecológica de PSA para desplazarse. En 2011 presentaba para ese fin el Peugeot iON, un modelo que destaca por su motor 100% eléctrico y su nula emisión de contaminantes.

El éxito de los coches respetuosos con el medio ambiente en Vigo también es palpable. La tabla de bonificaciones del Ayuntamiento da buena prueba de ello. Este año se beneficiarán de las ventajas en el pago de tributos -a las que da acceso ser un vehículo histórico o bajo en emisiones- 47.000 automóviles, bastante por encima de los 44.500 que lo habían hecho un año antes. En cuestión de apenas 12 meses, el importe total de las bonificaciones pasó así de los 1,77 millones de euros logrados en 2016 a los 1,84 anotados este año, una subida del 4% en muy poco tiempo.

Otras marcas

Aunque los números logrados en Vigo por el Grupo PSA son aplastantes y rotundos, muy por encima de los de cualquier otra marca, lo cierto es que el parque de turismos de Vigo destaca por su gran variedad. Además de los 22.400 coches que lucen la insignia de Citroën, los 14.800 de Peugeot, los casi 8.200 de Opel y el centenar de DS, por las calles del municipio ruedan todo tipo de firmas. Los más numerosos son los modelos de la marca Renault, que rozan las 16.900 unidades, y los Seat, que rondan las 15.300. Frecuentes son también los turismos de la marca alemana Volkswagen, que suman algo más de 10.200 coches. La multinacional estadounidense Ford goza también de amplio predicamento en los talleres del municipio. Según los datos de la DGT, hay registrados en Vigo más de 9.200 de sus turismos. Mercedes suma casi 6.400, Audi 6.000, BMW ronda los 5.500 y Toyota los 4.300. Algo inferior es el número de coches de la firma coreana Hyundai, cuyo parque roza los 2.400; Nissan, que acaricia los 3.000 o Fiat y Mazda, con 2.800. Las cifras de la Dirección General de Tráfico aportan la "foto" del parque de automóviles de Vigo en julio.

El listado de turismos del municipio se completa con modelos de Alfa Romeo, Chevrolet o Dacia, que oscilan, por arriba y abajo, en torno al millar de unidades; Honda y Kia que suma 1.500;o Volvo, que acaricia los 1.400. A ellos se añaden otras insignias menos frecuentes, aunque también suman centenares de vehículos por las calles de Vigo, como Chrysler, Daewoo, Jaguar, Lancia, Lexus, Mini, Mitsubishi, Morris, Porsche, Rover, Saab, Simca, Smart, Suzuki o Talbot, entre otros. El listado arroja también sorpresas y revela que el parque olívico es mucho más rico y variado de lo que se contempla habitualmente en las calles del casco urbano. Según la DGT, en Vigo hay registrados una docena de exclusivos Aston Martin, casi una veintena de Cadillac, un centenar largo de Dodge, cuarenta Ferrari, tres Hummer y tres Lamborghini. En algún rincón de la ciudad -o al menos así figura de cara a la Dirección General de Tráfico- hay un London Taxi y otros tres Tesla, cuatro Lotus, 16 Maserati, 15 Pontiac y media docena de Plymouth. También hay una veintena de los lujosos y exclusivos Rollsroyce.