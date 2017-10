El Sergas abrirá el centro de salud de Navia de tarde en noviembre

El Sergas prevé atender el próximo mes de noviembre una demanda unánime, manifestada tanto por los vecinos en la calle como por los políticos, incluido el propio Partido Popular en el Parlamento. Abrirá el centro de salud de San Paio de Navia por las tardes y cumplirá su compromiso de hacerlo antes de que acabe el año, pero solo lo hará con consultas de médicos de familia y de enfermería. Deja para 2018 la ampliación del horario en el resto de servicios: pediatría, fisioterapia y salud bucodental.

La Gerencia de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo informó ayer de que, para abrir de tarde, ampliarán la plantilla. Señala que en los últimos meses ya se ha incorporado un médico de familia, hasta los siete actuales y que tiene previsto sumar otro más, hasta las ocho consultas. Este centro de salud era uno de los más saturados de la ciudad, hasta el punto de que tuvo los cupos de sus facultativos de adultos cerrados hasta hace poco.

Con la incorporación de una sexta facultativa en el verano de 2016 se aligeró la carga de estos profesionales y se volvieron a aceptar pacientes nuevos. Había casi 400 en espera. Poco duró el alivio, ya que con el séptimo doctor incorporado hace solo unos meses, en la actualidad solo queda uno que admita usuarios el centro. Ahora sumará un octavo para abrir de tarde en noviembre.

Más adelante, la plantilla crecerá con un pediatra -hasta las tres consultas-, un odontólogo, un higienista dental, un fisioterapeuta, tres enfermeras, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y un trabajador de servicios generales.

Todos los profesionales del centro de salud rotarán en el turno de tarde, ya que será jornada deslizante. El Sergas alega que, así, "los usuarios que elijan ir a la consulta en esta franja horaria, de 14 a 21 horas, puedan ser atendidos por su médico habitual".

La EOXI señala que ya ha informado de estos cambios a los profesionales de Atención Primaria de Navia y a la junta de personal, a la que remitió el plan funcional y convocó el lunes "para alegaciones".

Comisiones Obreras (CC OO) considera "necesario" la ampliación del horario del centro a la tarde, pero le pide al Sergas que no lo haga "en precario". Cree que "lo mínimo para atender la demanda sería pasar de siete médicos de familia a 10 para contar con cinco en cada turno". Asimismo, entiende que deberían ser cuatro pediatras y no tres, para tener dos de mañana y otros tantos de tarde. También pide tres fisioterapeutas más, hasta cinco, "teniendo en cuenta el déficit de este colecto en Vigo y las listas de espera. Reclama una matrona más. "Menos de esta plantilla significaría no atender en buenas condiciones a la población para la que fue concebido dicho centro", defiende.