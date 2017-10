Caballero afirma que es un trámite "irrelevante" y que sigue adelante con el proyecto de Cíes

El gobierno local resta trascendencia a la inclusión de la candidatura de la Xunta en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial y lo considera "un mero trámite administrativo irrelevante". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recordó ayer que hay expedientes que llevan "veinte o veinticinco años" en ese listado sin que prosperen. "Estar en esa lista no tiene ninguna relevancia", aseguró antes de atreverse a vaticinar que el proyecto Islas Cíes-Parque Nacional Illas Atlánticas "va a estar en esa lista 40 o 50 años porque nace muerta", aseguró tajante para descartar cualquier opción de éxito.

El regidor vigués reiteró que la única intención del Gobierno gallego y de Feijóo con la presentación de esta iniciativa era "bloquear" la candidatura impulsada por el Concello y centrada de forma exclusiva en Cíes. Aprovechó una visita a Balaídos para anunciar que a lo largo de este mes se presentará esta candidatura viguesa al Ministerio de Cultura y que semanas antes se darán a conocer los comités científicos. Será el día 19 cuando se haga público el equipo completo que armará el argumentario y reforzará las colaboraciones externas para los trabajos hasta 2019. Según publicó FARO hace un mes, contará al menos con veinte autoridades en geografía, clima, fauna o finanzas, entre otras áreas relevantes.

Caballero entiende que la presentación de este comité será un punto de inflexión clave para ver "quién trabaja y tiene un proyecto serio, y quién lo único que hace es obstaculizar", en alusión a las consellerías de Medio Ambiente y Educación y Cultura que impulsan el proyecto y a las que preguntó "¿Qué han hecho además de anunciar la candidatura?".

Según el alcalde, celebrar "como un éxito" un simple trámite administrativo "es un postureo muy propio de Feijóo", incidiendo en que el proyecto del Concello será presentado con más garantías y no le sucederá "lo que está pasando en Madrid –con la propuesta autonómica–, que se están riendo de ellos", aseguró.

Caballero quiso dejar claro que la inclusión de la candidatura de Cíes-Parque Nacional Illas Atlánticas en la Lista Indicativa no invalida los planes del gobierno municipal. Muy al contrario, entiende que su proyecto se "refuerza" porque queda claro que la candidatura municipal de Cíes "es la de verdad, la que va a ganar". Respecto a los plazos, la Xunta cifró en una media de ocho años lo que se podría tardar en lograr el reconocimiento de la Unesco, pero desde Vigo se mantiene que la propuesta de Cíes en solitario "completará los trámites en la mitad de tiempo, cuatro años", volvió a reiterar el alcalde.