Alejandro Moledo: "Si las tecnologías y los medios no son accesibles se crean guetos"

Valenciano, aunque con un abuelo de Ferrol, Moledo dirige desde Bruselas las políticas de Nuevas Tecnologías e Innovación en el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), una organización sin ánimo de lucro que representa a los 80 millones de ciudadanos de la UE -10 millones en España- con discapacidad.

-¿Qué opinan de las nuevas normativas de accesibilidad que está elaborando la UE?

-Esperamos que cubran servicios y productos necesarios para el 15% de la población. Hay países como España que ya tienen su propia legislación pero otros no son tan ambiciosos y la UE puede ayudar en este sentido, empujando a los Estados miembros a cumplir unos mínimos.

-¿Es una cuestión de legislación o de voluntad?

-Un poco de ambas. Hay países que están deseando que haya directivas europeas y otros que ya tienen las suyas y que ponen más obstáculos. Desde EDF lo que queremos es que sean lo más ambiciosas posibles. Y van a ser los usuarios los que digan si se necesita más.

-Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de favorecer la accesibilidad, pero al mismo tiempo pueden discriminar, por ejemplo, a través de las aplicaciones móviles y redes sociales.

-La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado que incluye el acceso a las tecnologías como un derecho porque pueden ser un elemento importante para permitir una vida plena e independiente. Si son accesibles, asequibles y disponibles te permiten trabajar, estudiar o participar en la vida pública de tu comunidad. Pero deben ser diseñadas de manera accesible desde el inicio para ser realmente eficientes.

-Hablamos también de garantizar una sociedad más democrática.

-Exacto, de ahí que sea importante tener una legislación que fije los aspectos que deben cumplir las tecnologías y que facilite que las compañías dispongan de unos estándares para desarrollar productos y servicios. Es como cuando se construye un edificio. Si se tiene en cuenta la accesibilidad desde el principio será navegable para todo el mundo. A veces el diseño se pone como excusa pero es compatible. El diseño debe ser para todos.

-¿Están las empresas tecnológicas concienciadas?

-Hay que insistir. En EE UU, por ejemplo, la legislación ayuda mucho y si las empresas quieren vender tecnología al Gobierno deben cumplir estos estándares. Además el envejecimiento de la población es cada vez más importante y las necesidades de las personas mayores son muy parecidas a las de quienes tienen alguna discapacidad. Si las empresas quieren mantener su cuota de mercado deben desarrollar productos accesibles.

-¿Y los medios de comunicación?

-Ahí hay una tarea importante que hacer. Los media no solo son la manera que tiene la sociedad de formarse, entretenerse e informarse, sino también de comunicarse. Ya no es una relación unidireccional. Todos contribuimos y si las tecnologías y los medios no son accesibles se crean guetos.