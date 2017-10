Más que un coro, una gran familia

En las seis décadas de historia que cumple este año y que celebra el sábado con un concierto, la Coral Casablanca obtuvo innumerables galardones: la Medalla de Oro de la real Academia Galega das Belas Artes; el Primer Premio de Polifonía del Certamen de Torrevieja, una cita de Interés Turístico Internacional y referente en este género; la Medalla de Oro de la Dirección de Radio Televisión Española; Vigués Distinguido; el Premio Reconquista de Vigo en tres ocasiones; la Vieira de Honor a la Calidad Artística, que entrega Universal y Enxebre Orden de la Vieira, una de las entidades gallegas más prestigiosas en la emigración; la Medalla del Festival Celta de L'Orient (Francia)... Tres de sus integrantes han vivido casi todos estos reconocimientos. En una agrupación con una edad media de 39 años, ellos son sus tres cantantes más veteranos, con más de medio siglo entonando en ella. Coinciden en describirla como su segunda familia.

La formación lleva el nombre del barrio vigués en el que nació, en 1957. Julio García entró en ella cuando todavía ensayaba en el lugar en el que la fundó el padre Javier de Madrid, en el convento de los Capuchinos. "Me llevó un compañero del Calvario que me escuchó", cuenta este antiguo trabajador del astillero Ascón, al que siempre le gustó cantar. Así, hace 52 años, pasó de hacerlo en los bares con los amigos a convertirse en un barítono. Empezó a las órdenes del maestro de música Francisco Antonio Rey Rivero, que había tomado las riendas de la coral al poco de crearse, porque a sus integrantes no les apetecía ceñirse al repertorio religioso. "Era muy buena persona y muy buen profesional", coincide con los otros dos veteranos. "La coral es lo máximo para mí, mi segunda familia", destaca.

Domingo Fernández, que trabajaba en Refrey, se unió solo un año después, cuando la Sociedad Filarmónica de Vigo les acogió en su antiguo local de la plaza de Compostela. No era la primera formación en la que cantaba. Incluso estuvo en el grupo A Roda. Rey Rivero lo seleccionó como tenor. Fue un "gran director y compositor", recuerda sobre el que hoy pone nombre al festival de habaneras de la ciudad. Fue el empresario Camilo Veiga, "al que le gustaba mucho canta" -recuerda Julio-, el que en 1966 integró la formación en el Círculo Mercantil, que presidía. Hoy ensayan en el Náutico.

José Cid, jefe de compras de una cadena de zapatos y confección, también llegó a la coral hace más de medio siglo "por mediación de un amigo", que lo escuchó cantar en el Café Trébol. Señala que, por aquel entonces, eran unas 60 o 70 voces, la mitad que las actuales. Rememora los viajes para cantar en sitios "importantes", como el Palau de la Música Catalana, la Catedral de Bruselas o el Teatro Pérez Galdós de las Palmas.

Domingo, si tiene que quedarse con una época de la coral, lo hace con la actual. "Óscar [Villar, que tomó el relevo en la dirección en 1988] es un fenómeno, no solo dirige el coro, sino también puede con la orquesta. Sus otros dos compañeros también alaban su labor y el proceso de rejuvenecimiento que está llevando a cabo, con la creación de cantera.