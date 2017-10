Conxemar reclama la mejora de los accesos ante el "caos" de tráfico para llegar al Ifevi

Segundo día de feria, y segundo día de caos de tráfico. Y hoy pasará probablemente lo mismo. Llegar a Conxemar en hora punta se ha convertido en un problema cada vez mayor. Colas kilométricas y conductores atrapados durante más de una hora en la autopista y en las carreteras nacionales es ya una de las lamentables señas de identidad de una de las tres mayores ferias de productos del mar congelados del mundo. Una imagen que su organización quiere borrar cuantos antes. Pero su reivindicación no es de ahora, sino histórica. "Es una cuestión de ponerse de acuerdo entre administraciones, porque con la ampliación del Ifevi quedó claro que es posible. Y es por el bien de Galicia y la ciudad. Hay que mejorar los accesos y pelearemos por ello desde Conxemar", reivindica su secretario, Constante Freire. "No puede ser que se forme este caos todos los años; pero no solo por la feria, sino también por el aeropuerto", agrega.

El problema es endémico y, lejos de que pueda mejorar, desde la dirección del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), vaticinan que empeorará. "Con la ampliación del recinto, el próximo año habrá hasta cien expositores más", avisa su gerente, Arsenio Prieto. Pero esta situación de caos de tráfico -anota- no se da exclusivamente con motivo de Conxemar. "Aunque en menor medida, estos problemas se repiten durante la celebración de Navalia, el Salón del Automóvil e incluso con Vigolandia", cita. Además, el colapso con colas kilométricas es habitual cuando se celebran conciertos.

Prieto reconoce que son los técnicos los que tienen que encontrar una solución a este problema, aunque duda que una rotonda -prevista desde hace años en el cruce de salida de la AP-9 con la avenida del Tranvía- sea suficiente para resolver el problema. "Creo que lo idóneo sería un acceso directo al Ifevi y al aeropuerto. En cualquier caso, es un tema que nos preocupa y que hay que resolver", apremia.

Precisamente el alcalde, Abel Caballero, se refirió ayer a este conflicto y a la citada glorieta. "El acceso es de Fomento y ahí está pendiente una rotonda muy importante. Es la que falta y donde se produce el atasco", dijo. Pese a reclamar su ejecución, el regidor olívico precisó que estos problemas se producen solo en "momentos punta" y "una o dos veces al año" y teme que ni siquiera esta obra los fuera a solventar. "Seguramente con ella seguirá habiendo retenciones, porque es un momento de tal afluencia que el diseño no se puede hacer nunca para algo que sucede una vez al año", dijo. Caballero no ve factible un acceso directo a Ifevi. "No se puede diseñar una autopista que entre al Ifevi. Eso es imposible. No sucede en ningún sitio", señaló.

Tras acusar a Xunta y Fomento de haberse olvidado de la autovía gratuita que conectaría esta zona con Pontevedra y en cuyo proyecto estaba incluida la citada rotonda, Caballero garantizó que la Policía Local estuvo regulando la circulación en los accesos a Conxemar. "El dispositivo de tráfico funciona bien, pero no es posible eliminar un atasco de una afluencia de esta envergadura en un momento concreto. Solo con la Policía Local y la Guardia Civil se consigue minimizar el atasco, pero se necesita la glorieta que falta", añadió.

Carreras de taxi más caras

De los miles de participantes en la feria, son muchos los que se desplazan a ella en taxi y que se quedan atrapados en el atasco. Una situación que, según reconocen varios autopatronos, puede llegar a encarecer el viaje hasta casi 10 euros al quedar atrapados durante casi una hora en momentos de mayor afluencia.

Vitrasa también ha tenido que tomar medidas. La línea al aeropuerto se reforzó con un segundo vehículo al acumular serios retrasos. Y es que no solo los asistentes a Conxemar se ven afectados. Cientos de pasajeros de Peinador se están arriesgando a perder su avión estos días. Los usuarios de la ITV, a perder sus citas; y transportistas y conductores particulares, a perder horas de trabajo al quedar atrapados en la AP-9.