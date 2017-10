El PP exige no cobrar el IBI a vecinos con fincas rústicas que antes eran urbanas

El PP celebró ayer la sentencia judicial que invalida los cobros de plusvalía y parte del IBI urbano a fincas con la clasificación de rústica que durante la vigencia del PXOM de 2008 se catalogaron como urbanas y reclamó al Concello que de "motu propio" deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos vecinos que se han visto afectados por esta situación.

La portavoz del grupo popular vigués, Elena Muñoz, recordó que ya había solicitado en diciembre de 2015 que se paralizase la aprobación de las cuentas del siguiente ejercicio hasta que no se ajustasen los ingresos por el IBI atendiendo a este cambio de calificación. También Marea de Vigo solicitó entonces un informe jurídico a una consultora en el que se afirmaba que dicho IBI "debía ser anulado y en consecuencia devolver el importe cobrado".

"Como suele ser habitual, nos dijeron que no única y exclusivamente porque lo advertimos nosotros", lamentó Muñoz que añadió que los tribunales les "dan la razón y hacen imperar el sentido común: no es lo mismo tener una calificación rústica que urbana, y por lo tanto no se puede cobrar".

Por todo ello, la portavoz popular insistió en la necesidad de regularizar la situación y además de exigir al gobierno local que deje de cobrar le afeó que "siga recaudando las plusvalías municipales en las ventas a pérdida" pese a la sentencia del Supremo que declara la inconstitucionalidad de la normativa reguladora del impuesto para estos casos y cifró en 6.000 los vigueses que hacen frente a este pago "pese a vender por un valor inferior al que compraron".

Así, Elena Muñoz lamentó que el gobierno "sea muy rápido para cobrar y para subirnos los impuestos y no para dar servicios y para hacer lo que es de su competencia, que es aprobar un nuevo PXOM y para lo que no ha movido ni un papel en casi dos años".