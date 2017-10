Caballero recalca que las presas viguesas mantienen un "nivel importante" de agua

El estado de alerta por sequía ante la falta de lluvia y el bajo nivel de las cuencas hidrográficas no preocupa por ahora al alcalde de la ciudad, que recordó que el embalse de Eiras, del que depende el abastecimiento de Vigo, se encuentra al 60 por ciento de su capacidad.

Preguntado por los medios de comunicación sobre la situación, que afecta a las cuentas del Verdugo (Eiras), el Baíña y el Lagares, Abel Caballero remarcó que las presas que abastecen a la ciudad se encuentran en un "nivel importante de agua" si bien precisó que la situación de éstas se sigue día tras día para, de ser pertinente, tomar alguna medida que por ahora ha descartado.

El regidor vigués ha hecho un llamamiento en varias ocasiones en las últimas semanas para el uso responsable del agua pero insistió en que la situación no es preocupante con Eiras al 60,93 por ciento y Zamáns al 53,85 según el último boletín publicado por Augas de Galicia, correspondiente al 25 de septiembre. Pese a decretar la alerta este lunes, también la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil descartó posibles restricciones en relación con el consumo y subrayó que "el agua está garantizada" para la población aunque las previsiones meteorológicas todavía no detectan la llegada de lluvias al sur de la comunidad gallega.

Cuestionado al respecto de la situación del río Lagares, cuyo cauce se ha incluido en la alerta por sequía, Caballero aprovechó para recriminar a la Xunta la dejadez en su mantenimiento y recordó que se trata de un cauce de titularidad autonómica.

Lagares

El alcalde volvió a reclamar al Gobierno de Feijóo que le ceda la competencia sobre este río, cuyos diez kilómetros de cauce discurren íntegramente por el término municipal vigués, y exigió que mientras tanto se destinen "algunos recursos" a su mantenimiento. "El Lagares no es competencia de este ayuntamiento y a mí me gustaría que le dedicasen de vez en cuando algunos recursos, que lo limpien, que es de su competencia", pidió. "Nosotros no podemos limpiar el río", justificó Caballero, que ya el lunes hizo referencia a la acción realizada por el colectivo Lagares Vivo el pasado domingo en la que una treintena de voluntarios retiraron del río bolsas con 400 kilos de basura de todo tipo.