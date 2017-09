Espera una respuesta sobre el PIF

El Puerto continúa a la espera de que Sanidad responda a la propuesta de modificación del protocolo de control general remitida por la mesa de trabajo organizada en Vigo para mejorar el servicio en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF). "Esperamos que contesten positivamente", dijo López Veiga, que pidió que la ley se aplique en todos los puertos. "Prefiero el sistema de Leixoes pero si tiene que haber rigidez extrema que sea en todas partes igual", indicó.

Preguntado por las previsiones de cruceros para 2018, aseveró que "es difícil hacer predicciones". "Nos hemos movido por Europa intensamente intentando captar tráficos y hay una competencia tremenda", indicó López Veiga, que aseguró que "no va a ser de los mejores pero tampoco será de los peores años". "Hay que trabajar mucho más Vigo como destino porque el crucerista no viene a ver el muelle sino lo que hay en los alrededores", remarcó. Al respecto de la posibilidad de compartir escala con Oporto consideró que es poco factible dada la escasa distancia entre ambos puertos, que no se cubre en una travesía nocturna. "Nuestro binomio más natural es el de Lisboa y estamos tratando de recuperar esa alianza", dijo.