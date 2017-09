Homenaje a una funcionaria entrañable

Un reconocimiento a una mujer a la que, el sentir es unánime, se la echará de menos en el día a día de los juzgados vigueses. Tras 26 años de trayectoria profesional en la que, como funcionaria titular del decanato, fue secretaria de los cuatro decanos de los jueces que ha tenido la urbe olívica en este período, Ana Novo cesará el lunes con motivo su jubilación. De 64 años, casada y con un hijo, confiesa que afronta este cambio de manera agridulce: con la "pena" de cerrar una etapa que la hizo "muy feliz" -"Siempre me consideré afortunada de poder realizar la labor que me tocó desempeñar", afirma-, pero ilusionada con abrir otra en la que, destaca, tendrá más tiempo para dedicarle a su familia, incluidos sus dos nietos, de 6 y 3 años. Ayer magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales), funcionarios y otros profesionales vinculados al Derecho asistieron a una comida-homenaje celebrada en la sede del Círculo de Empresarios. Germán Serrano, actual juez decano, leyó un emotivo discurso. "Gracias Ana por todos estos años de servicio eficaz a la Justicia; gracias por tantos años gastados en un amable servicio público", destacó.

Natural de Santa Uxía de Ribeira, Ana Novo vive en Vigo desde niña. Con estudios de Secretariado de Dirección, su llegada al mundo judicial no fue temprana. "Me casé y crié a mi hijo; cuando el niño ya tenía 12 o 13 años me dije que tenía que hacer algo; pero no tenía experiencia profesional, no tenía un currículum, así que me decidí por unas oposiciones", cuenta. Aunque empezó con las de la Administración General del Estado, después se decidió por Justicia. La persona gracias a la que siguió este camino fue la profesora que la preparó en las oposiciones, Paloma Rubido, nieta, hija y hermana de magistrados y gestora con funciones de letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Paz de Mos. "Acabé en el ámbito judicial gracias a ella; me transmitió el gusto por esto", dice Novo agradecida. Tomó posesión en 1991, con 38 años.

Plaza

Tras obtener la plaza en el decanato empezó con labores generales, pero poco a poco afianzó su puesto de persona de apoyo directo a los jueces decanos que hubo desde entonces: empezó con Antonio Romero, después Jesús Estévez -ya fallecido-, Jaime Bardají -que dejó Vigo en 2015 tras obtener plaza en la Audiencia Provincial de Murcia- y en la actualidad con Germán Serrano. Como incide su profesora de oposiciones Paloma Rubido, la labor de Ana Novo como apoyo a los decanos es importante no solo para la coordinación interna de todos los ámbitos de la Justicia -juzgados, fiscalía, abogacía...-, sino también para la comunicación con instituciones como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o el Consejo General del Poder Judicial, entre otras. Y junto a su dedicación en el trabajo, esta mujer deja huella por su afabilidad y cercanía.