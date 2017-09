Muñoz avanza que Peinador será de "uso obligado" para el Imserso

Gobierno local y oposición se movilizan para lograr más salidas desde Peinador en los viajes del Imserso para mayores del próximo ejercicio. Tras comprobar que una vez más este año el Ministerio de Empleo volvía a primar Lavacolla y obligaba a los usuarios del sur a desplazarse por sus propios medios hasta Pontevedra para coger allí un autobús hasta la terminal compostelana, los socialistas de Vigo buscan en el pleno de hoy un acuerdo unánime como en anteriores ejercicios para presionar al Gobierno central a que cambie las condiciones del concurso en los próximos ejercicios debido a la alta demanda del área viguesa. En paralelo, la portavoz de los populares, Elena Muñoz, avanzó ayer que se ha llegado a un acuerdo con el departamento estatal para que en 2018 se incluya a Peinador en el pliego como "uno de los aeropuertos de uso obligado". Los dos grupos persiguen aumentar el número de aviones que salen desde Vigo, pero eso no evita el enfrentamiento entre ellos por los medios elegidos por cada uno.

Muñoz aseguró ayer que después de trabajar directamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, les ha confirmado que "en el nuevo concurso incluirán a Peinador como aeropuerto de uso obligado", defendiendo el diálogo frente a la confrontación y afeando al gobierno vigués que remitiera una carta de queja a un responsable del Imserso que ya había dejado su puesto. "¿Con 14 asesores y 16 concejales nadie le dijo que el director general ya no lo era?", preguntó la dirigente popular al alcalde.

El PP valora positivamente que este año ya se aumentaran las plazas ofertadas desde Vigo aunque reconoció que "no es de recibo que los usuarios de Vigo tengan que usar otros aeropuertos". "Desde la estridencia no se consigue nada, sino trasladando directamente al Ministerio lo injusto de esta situación", destacó Muñoz, que asegura que no se "conforma" con la mejora experimentada y que además de incluir a la terminal viguesa como obligatoria en el pliego, aseguró que el Gobierno también se ha "comprometido a hablar con las compañías para facilitar el transporte en autobús desde Vigo", evitando a los usuarios del programa tener que desplazarse por sus propios medios a la capital.

El PP contrapuso su "trabajo serio y diálogo" con la "bronca y enfrentamiento" del alcalde respecto a este tema. El año pasado se logró unanimidad en el pleno para exigir al Gobierno central que rectificase.

Reclamación socialista

"Dos de cada tres ciudadanos del área de Vigo van a salir este año de viaje en vuelos desde Lavacolla y no desde Peinador. Le pido al PP que no se intente apuntar este tanto y nos ofrezca datos concretos de ese acuerdo con Madrid", reclamó el portavoz socialista, Carlos López Font, en su comparecencia para anunciar la moción de su grupo para promover un reequilibrio en las salidas desde Galicia teniendo en cuenta que, tal y como publicó FARO, en solo tres días se agotaron las plazas de los 70 aviones que el Imserso fletará desde la ciudad.

Mundiplan, la empresa concesionaria que gestiona los viajes a islas, sorprendió este año poniendo vuelos a Tenerife y Palma de Mallorca desde Vigo para intentar paliar el abismo en el reparto de vuelos de años anteriores, pero desde el gobierno local se siguen considerando insuficientes las salidas previstas desde Vigo a la Península y las islas, que reportarán a la terminal olívica alrededor de ocho mil pasajeros el próximo año.

Font restó credibilidad a los compromisos ofrecidos por el PP local y exigió a su portavoz a que se sume a la reivindicación en lugar de "tapar" los errores de la Xunta o el Gobierno central en Vigo.