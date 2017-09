Condenado un falso revisor del gas por defraudar a una decena de ancianos

Un tipo de fraude frecuente en Vigo que ayer fue objeto de una condena. El responsable de una empresa de reparación, mantenimiento e instalación de fontanería y gas, Andrés Miguel A.L., aceptó 15 meses de cárcel por estafas con falsas revisiones de gas a una decena de personas mayores en Vigo y Val Miñor. La Fiscalía cuantificó en su escrito de calificación lo defraudado en más de 4.000 euros: las cantidades que abonaron las víctimas oscilaron en cada caso entre los 72 y los 308 euros y en una casa se llevaron un sobre con 3.000 euros.

El acusado, en la breve vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 1, asumió la autoría de un delito continuado de estafa en el que se aplicó la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación del daño ya que abonó parte de la cuantía correspondiente a las indemnizaciones -una cantidad superior a los 1.000 euros-. La ejecución de la pena se le suspendió, por lo no ingresará en la cárcel, condicionado a que no vuelva a delinquir en tres años y a que pague lo que resta de responsabilidad civil.

"Fueron a casa de mi madre y, cuando se fueron, ella vio que no habían hecho nada, que no habían cambiado nada; que era un timo", relataba ayer el hijo de una afectada. "Hay más afectados, la mayoría gente mayor; muchos no denunciaron, por vergüenza o porque ya no quisieron...", señaló este hombre, que cree que el acusado volverá a actuar de la misma manera. "Lo va a volver a hacer porque viven de esto", opina.

La Fiscalía relata en su escrito que este empresario gestionaba la sociedad en Vigo desde 2011. Al menos entre noviembre de 2012 y agosto de 2013, valiéndose de trabajadores de los que no se pudo acreditar "su consciente participación" en el fraude, aparentó ser una empresa contratada por entidades como Gas Natural o Repsol para revisiones y mantenimiento, pese a no ser cierto.

La acusación cita diez víctimas, la mayoría mujeres y a las que solían llamar por teléfono de forma previa. Generalmente se trasladaban dos personas a las casas, ubicadas en Vigo, Nigrán y Gondomar. La mayor estafa fue en una vivienda donde, además de cobrar 308 euros por los trabajos, se llevaron un sobre con 3.000 euros.