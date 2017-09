La Sociedad Filarmónica extiende su temporada a diez meses al año

Tres meses sin conciertos de música clásica les resultaba demasiado a los miembros de la Sociedad Filarmónica de Vigo. Por ello, su junta directiva ha hecho un esfuerzo por reducir el descanso estival y programarán desde este mes de septiembre y hasta junio de 2017. Su temporada, que se inaugura hoy, incluye las quince citas sinfónicas anunciadas con la Real Filharmonía de Galicia (RFG) y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), así como un ciclo de cámara a razón de un concierto al mes. Son un total de 25 actuaciones, dos más que el año pasado y, la cifra más alta, al menos, en las dos últimas décadas y puede que en toda su historia.



Para la Filarmónica, su programación de cámara es su apuesta "fundamental". Es una oferta variada en la que entremezclan diferentes formatos, desde conciertos con un único solista a pequeñas orquestas. Con este ciclo estrenan hoy la temporada. Contarán para ello con la Camerata Nuestro Tiempo, formada profesores instrumentistas de la OSG y de otros países. La cuatro estaciones serán las protagonistas de la noche. Primero, la versión camerística de la famosa obra de Vivaldi y, después, las "Cuatro estaciones porteñas" de Piazzolla, con sus tangos.



El próximo mes llegará uno de los platos fuertes del programa, con la alemana Kammerorchester Regensburg, el día 23, cita que Afundación también ha integrado en su temporada. "Es una de las mejores orquestas de cámara de Europa", destaca la secretaria de la Filarmónica, Nieves García-Soto. Bajo la batuta de Luis Michal, interpretará composiciones de Vodicka, Vivaldi, Mendelssohn, Mozart, Boccherini y Paganini.



En el mes de noviembre, el día 20, los socios de este colectivo podrán disfrutar de la Camerata de la OSG. El ciclo de cámara despedirá el año con el espectáculo Dulce quietud, el 4 de diciembre, en el que un trío de instrumentistas liderado por el ayudante de concertino de la RFG y acompañado por una soprano, empezarán a introducir el ambiente navideño en la ciudad con obras de Haendel. El Trío Contreras, con el concertino de la Orquesta Sinfónica Radio Televisión de España, estrena el año 2018 de Cámara, el 15 de enero.



La Sociedad procura que en su ciclo haya espacio para grupos gallegos, como es Zoar Ensemble, un quinteto con una larga trayectoria, que actuará en Vigo el 12 de febrero.



A petición de los socios, que los solicitan "por su calidad", repite en la programación el Dúo Casadó. Lo hará el 12 de marzo. Un mes después, el día 16, se desplazará hasta Vigo el grupo de cámara de la OSG. El pianista Mario Prisuelos, que grabó el disco de conmemoración del centenario de la Sociedad Filarmónica, repetirá en la ciudad con un concierto el 14 de mayo.



El cierre será otro de las citas de cámara más esperadas, con el Tempest Trío, de piano, violín y chelo, "uno de los mejores de Europa" y con una importante gira por Estados Unidos.



Sinfónicas



La temporada de la Sociedad Filarmónica de Vigo se completa con las quince citas que organiza en colaboración con Afundación, la Sinfónica de Galicia y la Real Filharmonía, en el teatro de García Barbón.









Avelino San Luis | Presidente de la Sociedad Filarmónica de Vigo

"Somos los únicos que traemos un ciclo estable de cámara"

Los conciertos con todo el despliegue de una orquesta sinfónica pueden parecer más espectaculares, pero para los aficionados más habituales en el patio de butacas vigués, los de cámara son sus preferidos. Permiten más formatos, hay un repertorio más amplio y el trabajo del músico se aprecia mejor, en una relación más íntima con el público. Por ello, la Sociedad Filarmónica de Vigo "favorece" este género y, en la actualidad, es la única institución que organiza un ciclo estable en la ciudad, según explica su presidente, Avelino San Luis.



"El trabajo del músico se ve en el concierto de cámara, no dentro de una orquesta grade, donde se observa más el del director", expone su secretaria, Nieves García-Soto. "Da pie a una mayor creatividad y es mucho más espontáneo", apoya la vocal Carmen Carrete. Destaca también que el repertorio es mucho más extenso que el sinfónico y que los grandes compositores tienen muchas y "preciosas" obras de cámara que no se podrían escuchar sin un ciclo así. Entre otras cuestiones, porque las piezas sinfónicas se pueden adaptar a agrupaciones más pequeñas, pero no al revés.



En cuanto a número de miembros, la sociedad se mantiene en su máximo: medio millar de asociados. No pueden aceptar más solicitudes porque esas son las butacas que les corresponden de las 940 del Teatro Afundación, que saca el resto de entradas a la venta. El traslado al Mar de Vigo no lo contemplan como solución. Los socios con una media de edad alta, "no quieren ir". Sin embargo, mantienen la aspiración de llegar a las nuevas generaciones.