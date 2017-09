La Fiscalía citará a declarar a los responsables de las navieras por la sobreventa de billetes a Cíes

El escándalo de la sobreventa de billetes a Cíes obligará a los responsables de cuatro navieras a responder por ello ante la Fiscalía de Vigo. Tras el informe remitido por la Xunta en el que -como adelantó FARO- solicitaba investigar la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental por parte de estas empresas, el Ministerio Público incoó ayer diligencias de investigación penal para determinar si en los hechos existen o no indicios de delito. Una de estas prácticas será, como en procedimientos similares, la citación de los responsables de los cuatro operadores que habrían excedido el límite de pasajeros diarios en los meses estivales, Mar de Ons, Nabia, Cruceros Rías Baixas y Tour Rias Baixas.

El mismo día en el que la Fiscalía abrió estas diligencias de investigación, el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda anunció que "impondrán sanciones ejemplares" a las navieras por el "reiterado" exceso de cupo durante el mes de agosto. Argumentó que la denuncia está "fundamentada y razonada" y matiza que será ahora el Ministerio Fiscal quien "determine si hay o no una actitud delictiva" tras hacerle entrega de "toda la documentación" que acreditaría las irregularidades cometidas por las navieras.

Así, estas cuatro empresas de transporte marítimo se encontrarían doblemente cercadas, ya que deberán hacer frente tanto judicialmente como administrativamente a la sobreventa de billetes, valiéndose para ello de pasajes con códigos QR falsos o ilegibles y anulaciones de viajes ficticias. En el informe remitido a la Fiscalía se evidencia que no se respetó el cupo máximo autorizado de visitantes al archipiélago de 2.000 personas por día. Es más, en las tres jornadas de agosto a las que hace referencia el informe, los días 3, 5 y 19, no solo no se respetó, sino que se duplicó con creces llegando a superar el límite permitido en 8.077 personas.

Otra de las diligencias requeridas en procedimientos similares es el requerimiento de informes y documentación de las compañías implicadas que avalen y justifiquen la venta de los billetes a los viajeros de las islas Cíes. Junto a estas periciales, también serán citados miembros y personal de la Xunta de Galicia para dar cuenta de la información remitida a Fiscalía y en la que alegan que las actuaciones de estas empresas de transporte "podrían ser constitutivas de infracción penal, en particular, de estafa a los ciudadanos y de falsificación de documentos oficiales y mercantiles". Una vez concurra esta investigación y la Fiscalía considere que sí existen indicios suficientes de delito, podría interponer una querella ante el Juzgado de Guardia correspondiente.

Cabe también la posibilidad de que tras el estudio del informe de la Xunta, la Fiscalía opte por el archivo de las causas. Sin embargo esta opción semeja remota ya que los recuentos efectuados a pie de muelle no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, el sábado 19 de agosto, un día antes de que se prohibiese acceder a la isla a más de 2.000 personas con el billete comprado, se había detectado un exceso de 2.280 pasajeros en los barcos de Mar de Ons, de 382 en los de Nabia, de 235 en Cruceros Rías Baixas y de 158 en Tour Rías Baixas, tal y como se recoge en el informe al que tuvo acceso FARO. En total, 3.055 visitantes de más en un archipiélago de especial protección.