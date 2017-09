Rock en Familia abre la temporada con el tributo a The Rolling Stones

El grupo Satánicas Majestades tocará los mejores temas de The Rolling Stones. // Rori Ribes

El ciclo Rock en Familia regresa al escenario del Auditorio Mar de Vigo con el primer concierto de la temporada, que comenzará a las 12.00 horas. En esta ocasión, los asistentes podrán descubrir a The Rolling Stones. Para ello, subirá al escenario el grupo Satánicas Majestades, considerada como una de las mejores bandas tributo de la formación liderada por Mick Jagger.

El objetivo de este concierto es que toda la familia acuda al espectáculo para descubrir esta banda de rock. De esta manera, antes de que empiece a sonar la música habrá una primera explicación de la historia de The Rolling Stones y de sus componentes, con sus anécdotas más divertidas, cómo formaron la banda o de dónde viene su característico logotipo. Todo ello acompañado por proyecciones paralelas en pantalla grande.

Con entradas a partir de 13,60 euros, los asistentes podrán escuchar los grandes éxitos de la banda británica, como "Satisfaction", "Start me up", "Like a rolling stone", "Brown sugar", "Angie" o "Honky tonky women".

Rock en Familia seguirá el domingo 29 de octubre con "Descubriendo a Iron Maiden" y cerrará las citas del año con U2 de protagonista con el concierto del 19 de noviembre.