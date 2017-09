Nueva York confía el Vindel a su Ría

El manuscrito que recoge las siete cantigas de amigo que Martín Códax escribió en el siglo XIII ya está en manos gallegas. La propietaria del Pergamino Vindel, la Morgan Library lo ha entregado en préstamo a la Universidad de Vigo, para que cruce el océano y pueda ser expuesto a orillas de la ría en la que se inspiran sus versos. El director general de la institución neoyorquina, Colin B. Bailey, entregó ayer a su rector, Salustiano Mato, y al conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, lo que considera "uno de los tesoros de la Morgan". Es la culminación de dos años de negociaciones y el inicio del proyecto expositivo y el programa cultural que se articularán en torno a él.

El salón North Parlor de la Morgan fue el escenario en el que se celebró la ceremonia de entrega, con la presencia de los miembros de la embajada y consulado español y portugués, una delegación de las Naciones Unidas y personalidades académicas de instituciones como la Columbia University, la Harvard University, la School of Visual Arts, el Pratt Institute y la City University of New York.

"La Morgan está haciendo realidad un sueño", agradeció Salustiano Mato, que calificó el manuscrito como "una de las piezas angulares de la lengua propia de Galicia". Destacó tanto los valores literarios y lingüísticos, como los sentimentales de esta obra del trovador gallego, "cargada de sensualidad y referencias a ritos paganos". Trasladó su "emoción contenida" pero "desbordante" ante este acto de "generosidad" de la biblioteca estadounidense y prometió no defraudar la confianza depositada.

Para Román Rodríguez esta colaboración es "un nuevo puente" entre dos ciudades atlánticas que "fueron lugares par la esperanza en la prosperidad". Entiende que no es malo tener esta joya en Nueva York, sino que se trata de un "privilegio" que comparta espacio con una de las primeras ediciones de la biblia de Gutenberg o las partituras originales de Mozart, entre otras joyas. Además, lo entiende como un elemento de internacionalización del legado gallego. "Somos un referente mundial de una cultura que existe hace muchísimos años", defendió.

El conselleiro comprometió "todo el esfuerzo" de la Xunta para que la exposición que se organizará en el Museo del Mar, desde octubre y hasta marzo de 2018, "sea un hito para Vigo, para Galicia y para la Morgan". La muestra se complementará con un programa de actos que incluye un simposio internacional organizado por el Departamento de Filología Galega de la Universidad y apoyado por la Diputación de Pontevedra, así como conciertos, conferencias y otras actividades de divulgación.

Por parte de la institución neoyorquina, que adquirió este pergamino a finales de los setenta, explicaron que "atrajo más atención que cualquiera de los otros manuscritos". Su curador principal de manuscritos medievales y renacentistas, Roger Wieck, señaló que, entre otras cosas, se debe a que "los poemas fueron escritos en una sola pieza de pergamino como una hoja de canciones que contienen el trabajo de un poeta individual". Y, sobre todo, a que es la "única cantiga con notación musical escrita en el siglo XIII". "Es considerada la clave de los orígenes de la poesía vernácula y la música secular en la península y, posiblemente, en toda la música medieval secular, en general", subrayó.