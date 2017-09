Ryanair no descarta nuevas cancelaciones

Todos aquellos viajeros que se hayan librado del plan de cancelaciones de Ryanair (más de 2.000 vuelos a nivel europeo, 22 en Santiago, 246 en Oporto y solo 2 en Vigo) tendrán que cruzar los dedos. Y es que el problema podría agravarse. O así lo dejó intuir ayer su presidente, Michael O'Leary, durante la junta de accionistas de la aerolínea. Durante la asamblea aseguró que "no puede garantizar que no haya nuevas cancelaciones". Si bien es cierto, matizó que, de haberlas, no serían por los problemas de planificación.

Por otra parte, O'Leary, explicó que espera reclutar a unos 600 pilotos de aquí a finales de mayo o junio de 2018 para solventar su error de planificación y salvar la crisis que le ha obligado a cancelar 2.100 vuelos, con un coste de 25 millones de euros. En ese sentido, garantizó que el plan para reclutar pilotos "ya se ha trazado", aunque admitió que "la mayor preocupación" para la compañía de bajo coste líder en Europa es su base en Dublín, de las 87 con las que cuenta en toda su red, dado que Norwegian tiene abierto allí su proceso de selección para reclutar pilotos ante la inminente apertura de su nueva base en Irlanda.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera "inadmisibles" las cancelaciones y calificó de "absolutamente patéticas" las excusas de Ryanair. Éste volvió a recordar a los gallegos afectados que las oficinas de Consumo de la Xunta "está a disposición de todos ellos", a los que la aerolínea "debe indemnizar".

El alcalde, Abel Caballero, restó de nuevo ayer importancia al problema, especialmente al no afectar en gran medida a Peinador. "En Vigo estamos encantados con Ryanair. Está haciendo un gran transporte a precios muy, muy reducidos. Tiene una dificultad y la están tratando de resolver y nosotros prestaremos toda la cooperación", dijo.