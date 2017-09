Caballero exige a la Xunta que dedique a conectar la AP-9 con Teis 12 millones como a O Parrote

El gobierno local entiende que la Consellería de Infraestructuras tiene información suficiente para redactar un proyecto de mejora de la conectividad de la AP-9 con el barrio de Teis y reclamar al Ministerio de Fomento la conversión en urbano del último tramo de la autopista. Horas después de que Ethel Vázquez reclamase al Concello de Vigo un plan "serio" en lugar del "croquis" que habrían hecho llegar al Gobierno gallego desde Praza do Rei, el alcalde aclaró que la administración local no puede contratar un proyecto de reforma de un vial que no es de su competencia y remitió al departamento autonómico al "estudio de detalle" redactado por el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo que el Concello hizo llegar a la Xunta y a Fomento.

"La conselleira es una ventajista política. Quiere engañar a la gente, pero tiene sobrada información para encargar el proyecto y sabe lo que plantea Vigo", subrayó Abel Caballero ayer por la mañana, mostrando en público el proyecto presentado en su día por los empresarios de la ciudad y que plantea la creación de dos nuevos ramales y la reorganización de los cruces en la avenida de Buenos Aires mediante la instalación de dos glorietas reguladas con semáforos.

Pese a estas explicaciones, Infraestructuras mantiene que la propuesta del Círculo "no es el proyecto técnico que se necesita para remitir a Fomento para analizar su viabilidad", al tiempo que destaca que ya puso este proyecto sobre la mesa "en la primera reunión de la comisión bilateral Xunta-Fomento" para analizar el futuro de la AP-9. El departamento de Vázquez asegura que se dirigió al gobierno local para que aclarase el planteamiento e insiste en que "debe dotarse de mayor solidez técnica".

Sin embargo, Caballero resta validez a esta demanda y concluyó ayer que "simplemente la Xunta no quiere hacer la obra". "Feijóo dijo que estaba dispuesto a dedicar a Vigo la misma cuantía que al túnel de O Parrote en A Coruña y llevamos un año diciéndole que queremos que invierta esos 12 millones en este proyecto", insistió el alcalde, que contrapuso la "rapidez" de la Consellería de Infraestructuras para financiar la obra en A Coruña con su negativa a sacar adelante la transformación de los accesos a la ciudad, una vieja demanda que incluso Feijóo la incorporó a su programa electoral.

Con respecto a las palabras de Vázquez reclamando un proyecto detallado para poder remitirlo a Madrid, Caballero insistió en que no corresponde realizarlo al gobierno local porque la autopista es competencia estatal. Y en este punto el alcalde afeó a la conselleira que tuviera que referirse a la situación del proyecto de Teis desde una obra en Redondela. "No puede hacer esas declaraciones en Vigo porque Infraestructuras no tiene ninguna obra en esta ciudad. Es realmente un drama. Ni un solo proyecto", le reprochó el regidor socialista, que reclamó a la Xunta la humanización de la avenida de Galicia donde ha empezado a obrar el ayuntamiento. "Está desatendida y tenemos que humanizarla desde el Concello", censuró.