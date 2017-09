Zona Franca aplaza el polígono de Matamá hasta que el nuevo PXOM despeje su diseño

El Consorcio de la Zona Franca no introduce ninguna partida para desarrollar el polígono de Matamá en los presupuestos de 2018. Los servicios técnicos del organismo estatal aseguran que no se renuncia a su ejecución, pero ven necesario "esperar" a que el nuevo planeamiento concrete su diseño y las cargas asociadas a su desarrollo. Desde Zona Franca insisten además en que, en las actuales condiciones, no se podía ejecutar y se reorientaron los fondos a otros proyectos. Este ámbito se vinculaba a la liberación de espacio en la avenida de Beiramar. El polígono de Matamá figuraba desde hacía años en los planes del Consorcio y estaba proyectado inicialmente para albergar la Ciudad del Frío, así como industria del sector de la automoción.