Vigo y la ría despiden al "Independence of the Seas" hasta 2018

| El Independence of the Seas atracó ayer procedente de Southampton en su cuarta y última escala del año, con 4.000 pasajeros y 1.250 tripulantes que vivieron en la ciudad la primera de las nueve escalas que realizarán en su crucero de dos semanas a Madeira y Canarias. El buque no regresará a Vigo hasta el próximo año, cuando lo hará en seis ocasiones. Informa Fco. Díaz Guerrero.