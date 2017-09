Un indigente falleció en 2015 en otro fuego en este mismo edificio

El segundo de los inmuebles que fue ayer pasto de las llamas ya se cobró la vida de un indigente en 2015 en otro incendio cuyas causas fueron investigadas. Este fuego se registro el lunes 2 de marzo en el número 38 de López de Neira. Uno de los okupas había sido trasladado a Povisa con graves quemaduras, las cuales no pudo superar. El fallecido, de entre 30 y 40 años y nacionalidad extranjera fue rescatado en el bajo del edificio. Esta no es era la primera vez que sufría un incidente de este tipo. Dos años antes, en 2013, este mismo inmueble ya sufrió otro incendio donde si bien los bomberos tuvieron que acudir no hubo que lamentar daños personales en esa ocasión. Tras estos sucesos se decidió tapiar con ladrillo las entradas al edificio para evitar asentamientos de okupas o indigentes en su interior, según precisaron los vecinos. Esta calle está particularmente castigada por el fuego. En el año 2012, el objetivo de las llamas fue el espacio que acogía el Cine Vigo, abandonado desde hacía mas de una década y en el que solía haber okupas. Más de treinta vecinos fueron desalojados en aquella ocasión.