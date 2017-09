El Concello citará al Anpa de Navia por entender que las condiciones "no son las mejores"

El informe de los técnicos municipales concluye que las condiciones del CEIP Castelao de Navia "no son las mejoras para dar clase". Así lo avanzó el alcalde, Abel Caballero, ayer por la mañana, antes de avanzar que solicitará una reunión con el Anpa para evaluar la situación y decidir qué medidas se adoptan ante la Consellería de Educación. El gobierno local sostiene que el problema no se soluciona con más limpiezas y que el ambiente sigue demasiado cargado para alumnos con problemas respiratorios que aún no han iniciado el curso. La presencia de una grúa, ruidos y polvo ha llevado a algunos padres a no enviar a sus hijos al colegio y desde Educación se les informó de que convivirán con los trabajos de ampliación hasta diciembre. En los próximos días el gobierno local adoptará una resolución.