Un vuelo Barcelona-Vigo regresa a El Prat por avería

El avión de Ryanair Barcelona-Vigo que debía partir ayer a las cuatro de la tarde hacia la ciudad olívica no lo hizo hasta seis horas más tarde. Pero el aparato no acabó llegando a Peinador. Según relata una pasajera afectada, el avión salió, pero dio media vuelta a la altura de Lleida y regresó a El Prat. Según varios afectados, la tripulación les trasladó que el avión no cogía altura suficiente y optaron por regresar a El Prat por seguridad.

Agencias de viaje consultadas por este periódico aseguran que la aerolínea dio opciones de hotel y reubicación en otros vuelos de hoy a los pasajeros afectados. De hecho, este incidente también afectó a la decenas de viajeros que esperaban en Vigo el vuelo para partir hacia la Ciudad Condal.