Los jubilados agotan más de la mitad de las plazas del Imserso desde Peinador en un día

Si hay vuelos, se llenan. La ecuación: a mayor oferta, mayor demanda no suele fallar en Peinador. Y ayer, una vez más, se cumplió con el inicio de la comercialización de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Las fechas de los aviones programados desde la ciudad olívica comenzaron a teñirse de rojo (símbolo de agotado) en las primeras horas de la mañana. No son la mayoría, ya que, como adelantó este periódico, un año más se ha priorizado Lavacolla para los desplazamientos de los jubilados de Pontevedra. Debido a ello y a la preferencia de buena parte de los pensionistas de salir desde Peinador, provocó que en el primer día oficial de comercialización (todavía quedan dos, hoy y desde el lunes) más de la mitad de los billetes con origen Vigo se completaran. Fueron unos 5.000 de lo aproximadamente 9.000 programados (solo ida).



Las islas están entre los destinos más golosos. Como adelantó FARO, este año Mundiplan (concesionaria del paquete insular) ha puesto vuelos directos desde Peinador a Canarias y Baleares, algo inusual durante los últimos años, cuando centralizaba todos en Santiago. Pero solo algunos afortunados podrán cumplir su objetivo de viajar a las islas desde Vigo. La página web de la compañía reflejaba ayer a última hora de la mañana que todos los aviones a Tenerife desde Peinador estaban ya en lista de espera. Es decir, se agotaron y solo será posible viajar en ellos si hubiera alguna baja. Estos vuelos, que operará la aerolínea chárter Alba Star (probablemente con naves de 189 pasajeros) están planificados para los días 12,15,19,24 y 26 de abril; y 3,10,12,17, 21, 24, 30 y 31 de mayo. Las localidades en las que estarán los hoteles son: San Miguel de Abona, Puerto de Santiago y Puerto de la Cruz.



Los jubilados a los que el Imserso haya acreditado para el segundo día de venta, hoy, tendrán más oportunidades en Mallorca. De las ocho salidas desde Vigo programadas con Iberia Express, ayer quedaba alguna plaza para los días 9, 16, 23 y 30 de marzo; y 6 de abril. No ya para los aviones del 13,20 y 27 de este último mes, que habían colgado el cartel de completo.



El mismo elevado nivel de demanda que ha tenido el primer día el vuelo a Tenerife desde Vigo, lo registraron también los aviones a Alicante, para estancias en Benidorm; y a Murcia, para alojarse en La Manga. Para este último caso se agotaron ayer todas las plazas. Para la localidad alicantina se llenaron por la mañana ocho de los once aviones previstos desde Peinador. Solo quedaban asientos libres que podrán ser adquiridos hoy para los días 17 y 26 de noviembre; y 28 de febrero.



En el caso de Málaga, de los cinco aviones previstos entre octubre y diciembre, ayer solo se había agotado el del día 30 del primer mes. Todos estos destinos son en los que más plazas se ofertan, ya que se trata de vuelos chárter exclusivos para viajes del Imserso. La mayoría rondan las 180 plazas. En total, de los 74 aviones programados a islas y península desde Vigo, ayer se completaron unos 30.



Barcelona y Madrid



Los jubilados del área de Pontevedra a los que les toque adquirir hoy sus viajes y quieran viajar desde Vigo, su principal opción será la costa catalana y los viajes culturales al interior de la península ibérica, cuyos aviones se operan vía Madrid. Si bien es cierto, el número de plazas aquí es inferior que en el resto de destinos, ya que prácticamente la mayoría de viajes se realizan en vuelos regulares que ya existe y, como máximo, se reservan 50 plazas en cada avión. En algunos casos solo 20 y 30.



Para viajes hacia la capital había ayer plazas en los 13 aviones previstos. Para la costa catalana, se habían agotado al menos tres chárter que pondrá Air Europa a Barcelona.









Luisa María Pérez | Responsable agencia

"El 70% de los clientes piden y priorizan que el vuelo salga de Vigo"

Que el avión salga de Peinador se ha convertido ya en la primera condición para multitud de jubilados de Vigo. "El 70% de los clientes están ya priorizando que el viaje parta de Vigo y no de Santiago antes que el propio destino. Pero el problema es que hay muy pocos aviones en Peinador y se agotan muy rápido", lamenta Luisa Pérez, de una céntrica agencia.





Enriqueta Garrido | Ibiza desde Santiago

"Voy a Ibiza pero con el incordio del traslado a Lavacolla"

Enriqueta estaba acreditada para ayer. Quería ir a Canarias desde Vigo, pero el único avión directo que se ofrecía era a Tenerife. "Ya lo conozco", razonaba para rechazarlo. Al final tuvo que elegir Ibiza, pero desde Santiago. "Es un incordio. Antes iba con mi marido, pero ahora estoy viuda y tengo que buscarme la vida yo sola para llegar hasta Lavacolla", explicaba.





Juan Manuel Álvarez | Canarias desde Vigo

"No tiene sentido que donde más gente hay haya menos vuelos"

Juan Manuel Álvarez salió ayer de una agencia con los dedos cruzados. Quiere ir a Canarias desde Vigo, pero ayer no tenía cita. El Imserso lo acreditó para hoy. Y probablemente no podrá cumplir su deseo, ya que todos los vuelos de Tenerife quedaron ayer en lista de espera. "No tiene sentido que en Vigo, donde hay más gente, haya menos vuelos", decía enfadado.