"Es sorprendente, pero no lo planeamos", dicen los acusados de causar once choques en rotondas

Los once acusados, amigos y familiares entre sí, en los banquillos del juzgado de lo Penal 3 de Vigo, ayer. // Marta G.Brea

Los once acusados, amigos y familiares entre sí, en los banquillos del juzgado de lo Penal 3 de Vigo, ayer. // Marta G.Brea

La gran mayoría de los once accidentes se produjeron en el mismo lugar -la rotonda de Coia-, las personas implicadas son miembros de una misma familia o amigos, la mecánica en la colisión es siempre la misma y solo los acusados sufren lesiones y daños, cuando "con los que chocan no". Bajos estas premisas sostuvo ayer la fiscal su acusación contra los miembros de una misma familia a quien atribuye la intencionalidad de al menos siete accidentes -según se desprende del escrito de calificación- si bien otros agentes apuntan a una docena, que tuvieron lugar durante los años 2012 y 2016 en la glorieta de Coia. La representante del Ministerio Público y la defensa de la aseguradora supuestamente estafada piden penas de dos años y medio para los presuntos cabecillas, madre e hijo, mientras que para el resto de los supuestos implicados solicita dos años de prisión.

Los acusados negaron en todo momento la intencionalidad de los accidentes objeto de juicio, apreciando una de ellas incluso lo "sorprendente" de la situación. A presuntas de su defensa, la joven encausada admitió que sí era "raro" y un "poco sorprendente" tanta colisión pero explicó que se enteró de todos a raíz e este procedimiento. "Nunca hablamos de ello y tampoco los planeamos", explicaba.

Otros, por su parte, explicaron que su recorrido diario les obligaba a transitar por dicha glorieta "hasta cinco veces al día", lo que vendían a justificar el elevado número de accidenten en ese punto. Las condiciones meteorológicas también habrían influido en alguna de las colisiones. "Sufrí creo que 3 o 4 accidentes en la rotonda de Coia. En uno llovía, nosotros íbamos por el carril de fuera, nos golpearon en el lateral izquierdo y chocamos contra una señal", explica el principal acusado.

Además de la coincidencia en el punto de los choques, el mecanismo, trazado, velocidad e incluso lesiones son las mismas en todos los accidentes presuntamente intencionados. Así, el coche de los acusados siempre iba por el exterior de la rotonda de Coia a poca velocidad, "no más de 40km/h", y todos terminaban con lesiones cervicales y lumbares. En algunos casos tuvo que personarse una ambulancia por otras dolencias, una de las acusadas estaba embarazada cuando se produjo el accidente y otra dijo sufrir un ataque de ansiedad.

Otra de las casualidades que presentan la decena de accidentes son los partes amistosos e incluso reconocimiento de la culpa por parte de los otros conductores. "Incluso nos pidió perdón, dijo que no nos había visto", reconoce una de las encausadas, mujer y madre de otros acusados. El presunto cabecilla de la trama - ya que la fiscal explica que actuaron "previamente concertados"- relata en que sus accidentes también se firmaron "partes amistosos". Sus letrados han pedido su libre absolución y aplicar el principio 'in dubio pro reo', al entender que si los accidentes hubiesen sido intencionados, las aseguradoras no habrían pagado y los otros conductores serían los primeros en llamar a la policía y en reconocer lo ocurrido como tal.

Por la contra, la Fiscalía y acusación particular elevaron sus conclusiones a definitivas: "Una cosa es la infracción del reglamento, salvo que uno cause el accidente de forma intencionada", recalcó a colación de lo que ha mantenido que "en todos estos casos se buscó la colisión" --que causaba desperfectos muy leves en los vehículos- para simular haber sufrido lesiones subjetivas de consideración con objetivo de cobrar las indemnizaciones de la aseguradora".