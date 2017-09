Educación advierte a la constructora del colegio de Navia que no use la grúa en horario escolar

Por segunda vez, Educación ha tenido que advertir a la constructora que amplía el colegio Alfonso D. Rodríguez Castelao que no debe usar la grúa, que sobrevuela el patio, en horario escolar. En el segundo día de curso de Primaria, la ANPA se quejó de que la empresa no estaba cumpliendo el compromiso adquirido por Inspección de que no se moviera para evitar riesgos.

Los padres denuncian que sigue habiendo polvo en las aulas y los niños con problemas respiratorios graves tuvieron que regresar a sus casas. El Concello señala que no se trata de falta de limpieza, sino que "el problema está en que continúa la obra". Sostiene que la constructora contratada por la Xunta tiene que entregarla limpia cuando concluya. Da la razón a los padres en cuanto a que no ven el centro en condiciones.