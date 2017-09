Cinco años de investigación tras el chivatazo de un antiguo contable de Pais

Una factura de 29.000 euros investigada en el año 2012 destapó la Operación Patos. El marido de una exsocia del empresario y principal cabecilla del entramado Enrique Alonso Pais -dueño también de la entidad Eiriña- fue el detonante de la macrocausa, al decidir contar al fiscal de Delitos Económicos de Vigo supuestos amaños de su ya examigo. ¿Por qué hablar en contra de Pais? Porque antes el propio empresario había descargado todas las responsabilidades de una supuesta factura falsa de 29.000 euros de su empresa en José Luis Fernández Gonta, el contable y marido de su socia. Patos aseguró que la factura no se correspondía con servicios prestados a su firma y que él no dio su aprobación para incluir la factura en la contabilidad, y que la culpa era de Gonta. En respuesta Gonta decide no dejar títere sin cabeza y lanza sus dardos contra Pais. El resultado: contratos millonarios de las administraciones públicas bajo sospecha.

"Conseguidor" de concursos

Así lo recogió también la juez en su auto al señalar que las presentes diligencias fueron incoadas a raíz de la "declaración ofrecida por José Luis Fernández Gonta" en referencia a Enrique Alonso Pais en su condición de representantes de numerosas empresas, a quien atribuía como una de sus funciones "el conseguir concursos públicos con el consiguiente pago a políticos locales del Concello de Vigo y también provinciales". Ante estas manifestaciones, señala la juez, se acordó encomendar la investigación de los hechos al grupo U.D.E.F. de la Policía Nacional, así como la intervención de las comunicaciones telefónicas de personas que "aparecían como potencialmente implicados".